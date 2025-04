Non, l’auto-entrepreneuriat n’abîme pas le collectif, mais il révèle la faillite du salariat

La récente déclaration de Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, affirmant que « le développement de l’auto-entrepreneuriat abîme le collectif » sur France Inter, a suscité de vives réactions. Derrière l’indignation légitime de nombreux indépendants, une réalité structurelle s’impose : l’essor de l’auto-entrepreneuriat n’est pas le problème, mais le symptôme d’un système salarial en difficulté.

Un marché du travail en mutation profonde

Depuis deux décennies, les fondations du salariat traditionnel vacillent. Rigidités administratives, fiscalité lourde, hyperréglementation : pour les entreprises, recruter est devenu un pari risqué. Face à un environnement instable, l’externalisation des compétences est devenue une réponse pragmatique. Le développement de l’auto-entrepreneuriat n’est pas le fruit d’une mode individualiste ; il est la conséquence directe d’un marché qui privilégie l’agilité à la permanence.

De leur côté, de nombreux travailleurs indépendants ne rejettent pas le collectif. Ils en créent de nouveaux. Collectifs de freelances, réseaux d’entraide sectoriels, collaborations ponctuelles : le tissu économique s’organise différemment, mais l’esprit de coopération demeure. L’auto-entrepreneur moderne n’est pas un électron libre ; il est un acteur d’un collectif réinventé.

Les politiques publiques face à leurs propres contradictions

Accuser l’auto-entrepreneuriat d’affaiblir le collectif revient à occulter l’histoire récente. La création du statut en 2009, son extension sous différents gouvernements, puis sa promotion active durant les années 2010, visaient un objectif clair : réduire le chômage de masse en facilitant l’accès au travail indépendant. L’auto-entrepreneur est devenu une variable d’ajustement économique, encouragé pour sa capacité à générer de l’activité sans alourdir la charge sociale.

Dénigrer aujourd’hui cette dynamique revient à condamner les effets d’une politique qu’on a soi-même façonnée. La précarité de certains indépendants ne relève pas de leur choix, mais des conditions économiques et sociales dans lesquelles ils évoluent. Plutôt que d’en faire les boucs émissaires, il serait plus pertinent d’interroger la capacité du modèle salarial à répondre aux nouvelles aspirations professionnelles : autonomie, souplesse, sens.

Vers une redéfinition du collectif

L’accusation portée contre l’auto-entrepreneuriat repose sur une vision obsolète du collectif : celui d’un groupe homogène régi par des contrats fixes. Mais le monde du travail évolue. Le collectif, aujourd’hui, est fluide, modulaire, interconnecté. Il s’organise autour de projets, de compétences, d’objectifs partagés, bien au-delà du lien de subordination classique.

Freelances, auto-entrepreneurs, travailleurs hybrides : loin de détruire le tissu collectif, ils participent à l’émergence de nouveaux modèles d’organisation. Ces formes d’engagement professionnel nécessitent des outils adaptés, une reconnaissance institutionnelle, et non des jugements sommaires.

Accuser les indépendants d’affaiblir la solidarité revient à nier l’opportunité de repenser le travail collectif à l’ère de la flexibilité, de l’innovation rapide et des libertés individuelles.

Le développement de l’auto-entrepreneuriat ne trahit pas le collectif

Il révèle l’obsolescence de ses anciennes formes. Face aux mutations économiques, technologiques et sociales, il serait vain de condamner ceux qui s’adaptent. Le véritable enjeu est de reconstruire un collectif à la hauteur de ces nouvelles réalités. Non en opposant indépendance et solidarité, mais en inventant des ponts entre liberté professionnelle et engagement collectif.