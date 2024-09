Dotfile lève 6 millions d’euros pour renforcer sa plateforme de conformité automatisée

Dotfile, startup française spécialisée dans les solutions de conformité pour les institutions financières, annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros, menée par Seaya Ventures. Ce financement intervient 18 mois après une première levée de 2,5 millions d’euros, portant le total des fonds levés par l’entreprise à 8,5 millions d’euros. Serena et Hexa, investisseurs historiques de Dotfile, ont également participé à ce nouveau tour de table.

Une solution de conformité automatisée pour les fintechs et les institutions financières

Fondée en 2021 au sein du startup studio Hexa (anciennement eFounders), Dotfile s’est rapidement imposée dans le domaine de la RegTech. Sa plateforme tout-en-un utilise l’intelligence artificielle pour automatiser les processus de vérification des contreparties, un élément crucial pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment (LCB-FT). La solution est particulièrement performante dans le domaine du « Know-Your-Business » (KYB), en permettant de dresser le portrait robot de n’importe quelle entreprise dans le monde en seulement dix secondes.

Une expansion internationale en vue

Ce nouveau financement sera principalement utilisé pour renforcer les efforts de recherche et développement (R&D) de Dotfile, ainsi que pour soutenir sa stratégie d’expansion internationale. L’entreprise, qui compte déjà plus de 50 clients dans 10 pays, a récemment ouvert un bureau à Londres et envisage de s’étendre à d’autres centres financiers majeurs dans les mois à venir. Le Royaume-Uni constitue une première étape stratégique dans l’internationalisation de Dotfile, alors que la demande pour des solutions de conformité automatisées ne cesse de croître.

« La conformité représente jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires des banques, avec 1 employé sur 4 dédié à ces fonctions. Face à la concurrence croissante des Fintechs, une transition devient inévitable, et l’IA générative en est le catalyseur », explique Vasco Alexandre, CEO de Dotfile.