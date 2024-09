Inbolt lève 15 millions d’euros pour renforcer l’automatisation industrielle par IA

Inbolt, une startup parisienne spécialisée dans les solutions de guidage robotique en temps réel par vision 3D et intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui la levée de 15 millions d’euros lors d’un tour de financement de Série A. Ce tour a été mené par Exor Ventures, la branche d’investissement early-stage d’Exor N.V., avec la participation de MIG Capital (Allemagne), SOSV (États-Unis), BNP Paribas Développement, Bpifrance, et l’entrepreneur Yann Fleureau, fondateur de Cardiologs. Avec ce nouveau financement, Inbolt totalise désormais 20 millions d’euros levés depuis sa création.

Une technologie qui transforme l’automatisation industrielle

Inbolt a développé GuideNOW, une solution de guidage robotique basée sur la vision 3D et l’IA, qui permet aux robots industriels de s’adapter en temps réel à leur environnement. Grâce à l’utilisation de caméras 3D standard, cette technologie offre une flexibilité et une efficacité accrues, permettant aux robots de réagir et de s’ajuster rapidement, même dans des environnements complexes et non structurés. Capable de traiter des données à haute fréquence, GuideNOW se distingue par une vitesse de traitement 100 fois supérieure à celle des systèmes concurrents, facilitant ainsi l’automatisation dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’aéronautique, et la logistique.

Un financement pour accélérer l’expansion internationale et le développement technologique

Avec plus de 20 sites industriels déployés en Europe et aux États-Unis, Inbolt est en pleine phase d’expansion. Les fonds levés lors de ce tour de Série A permettront à l’entreprise de renforcer sa présence aux États-Unis et d’entrer sur le marché japonais, deux régions clés où la demande en automatisation intelligente est forte. En parallèle, Inbolt prévoit de renforcer son équipe avec de nouveaux recrutements pour soutenir cette croissance et accélérer son développement produit.

Rudy Cohen, CEO d’Inbolt, a déclaré : « Avec Inbolt, nous permettons à n’importe quel robot de prendre des décisions en temps réel et de s’adapter à tous types d’environnements, même les plus complexes. Face à une augmentation de 400% des demandes sur les 6 derniers mois, il est stratégique pour nous de consolider notre présence en Europe tout en accélérant notre expansion aux États-Unis et au Japon. »

Un soutien fort de la part d’investisseurs de renom

Ce tour de table a attiré des investisseurs prestigieux, menés par Exor Ventures, la branche d’investissement early-stage d’Exor N.V., un acteur clé derrière des entreprises comme Ferrari et Stellantis. Noam Ohana, Managing Director chez Exor Ventures, a souligné l’importance de cette solution : « L’ingéniosité de la solution d’Inbolt est de tirer parti de caméras 3D et d’IA pour donner des yeux et un cerveau à des bras robotisés autrement difficiles à manipuler. Nous sommes très heureux de rejoindre Inbolt et de pouvoir les accompagner dans leur ambition de croissance internationale. »

Les partenaires historiques d’Inbolt, comme MIG Capital, SOSV, et BNP Paribas Développement, ont également renouvelé leur confiance en participant à ce tour. Oliver Kahl, de MIG Capital, a salué la rapidité d’exécution d’Inbolt, déclarant : « La vitesse d’exécution d’Inbolt a été incroyable. Un passage du développement à la production en usine aussi rapidement est vraiment impressionnant. »

Des perspectives ambitieuses pour Inbolt

Fondée en 2019 par Rudy Cohen, Albane Dersy, et Louis Dumas après un programme à UC Berkeley, Inbolt s’est rapidement imposée comme un leader dans l’intégration de l’IA pour l’automatisation industrielle. Avec une présence en France et en Allemagne, l’entreprise est désormais prête à conquérir de nouveaux marchés à l’international, tout en continuant à innover dans le domaine du guidage robotique.

Grâce à cette levée de fonds, Inbolt vise à étendre les cas d’usage de sa technologie, à accélérer son développement produit, et à renforcer sa présence sur des marchés clés comme les États-Unis et le Japon. Cette expansion permettra à l’entreprise de répondre à la demande croissante pour des solutions d’automatisation plus flexibles et intelligentes, capables de relever les défis des environnements industriels modernes.