Downrounds : comment protéger les employés des startups ?

Chers lecteurs,

Aujourd’hui, je voudrais vous parler des downrounds et de leurs conséquences pour les employés des startups. Les downrounds sont des levées de fonds qui se font à une valorisation inférieure à celle du tour de financement précédent. Pour les fondateurs, c’est souvent une situation difficile à gérer, car cela peut mettre en péril la réussite de leur entreprise. Mais qu’en est-il des employés ? Comment les downrounds les affectent-ils ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Les conséquences différentes pour les employés en fonction de leur statut

Tout d’abord, il convient de noter que les downrounds peuvent avoir des conséquences différentes pour les employés en fonction de leur statut. Les collaborateurs tels que les cadres et les directeurs, sont souvent mieux protégés que les collaborateurs, tels que les employés de bureau ou les stagiaires. Les premiers sont souvent rémunérés en actions ou en options d’achat d’actions, tandis que les seconds ont généralement un salaire fixe.

Les collaborateurs cadres peuvent donc subir une perte financière en cas de downround, mais cette perte peut être atténuée par des clauses de protection, telles que des garanties de protection de la valorisation ou des mécanismes de rachat. Les autres collaborateurs, en revanche, n’ont souvent pas ces protections et peuvent donc être plus vulnérables en cas de downround.

Les conséquences psychologiques des downrounds pour les employés

Mais les conséquences des downrounds ne se limitent pas à la perte financière. Ils peuvent également avoir un impact psychologique sur les employés. En effet, les downrounds peuvent créer un sentiment de perte de confiance et d’incertitude quant à l’avenir de l’entreprise. Les employés peuvent craindre pour la sécurité de leur emploi et être moins motivés à travailler pour une entreprise qui semble en difficulté.

La communication transparente : une mesure essentielle pour protéger les intérêts des employés

Pour atténuer ces conséquences, les fondateurs peuvent adopter plusieurs mesures. Tout d’abord, il est important de communiquer de manière transparente et honnête avec les employés sur les raisons du downround et sur les mesures prises pour protéger leurs intérêts. Les employés peuvent être déçus de la perte de valeur de la société, mais ils peuvent aussi être encouragés par les mesures prises pour protéger leurs intérêts et par la perspective d’une croissance future.

La proposition d’attribuer de nouveaux BSPCE ou de racheter des actions pour remobiliser les employés

Une autre mesure que les fondateurs peuvent prendre est d’attribuer de nouveaux BSPCE ou de racheter des actions pour aider à remobiliser les employés. Ces mesures ont un coût, mais elles peuvent également aider à renforcer la confiance et la motivation des employés.

Pour illustrer ces points, examinons un exemple concret. En 2016, la startup française Zenly a levé 22,5 millions de dollars auprès d’investisseurs de renom, portant sa valorisation à 250 millions de dollars. Cependant, en 2019, l’entreprise a été acquise par Snapchat pour une valeur estimée entre 150 et 300 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte de valeur pour les investisseurs et les employés.

Malgré cette perte de valeur, les fondateurs de Zenly ont pris des mesures pour protéger les intérêts de leurs employés. Tout d’abord, ils ont annoncé la création d’un fonds de rachat d’actions pour les employés qui détiennent des options d’achat d’actions. Le fonds de rachat a permis aux employés de vendre une partie de leurs actions à une valorisation prédéterminée, ce qui leur a offert une certaine protection contre la perte de valeur de l’entreprise. De plus, les fondateurs ont également offert à tous les employés la possibilité de vendre leurs actions à Snapchat au moment de l’acquisition.

En outre, les fondateurs de Zenly ont pris soin de communiquer de manière transparente avec leurs employés tout au long du processus d’acquisition. Ils ont organisé des réunions avec les employés pour discuter des détails de l’acquisition et pour répondre à toutes les questions que les employés pourraient avoir. Cette communication ouverte et honnête a aidé à maintenir la confiance et la motivation des employés.

Enfin, les fondateurs de Zenly ont offert à leurs employés la possibilité de participer à un nouveau plan d’options d’achat d’actions chez Snapchat, ce qui a permis aux employés de continuer à bénéficier de la croissance future de l’entreprise.

Conclusion : Comment les fondateurs peuvent atténuer les conséquences des downrounds sur les employés

Dans l’ensemble, l’exemple de Zenly montre comment les fondateurs peuvent prendre des mesures pour atténuer les conséquences d’un downround sur les employés. En communiquant de manière transparente, en offrant des mesures de protection financière et en offrant des opportunités de participation future, les fondateurs peuvent aider à maintenir la motivation et l’engagement des employés malgré les difficultés financières de l’entreprise.

En conclusion, les downrounds peuvent avoir des conséquences significatives pour les employés des startups. Cependant, les fondateurs peuvent prendre des mesures pour atténuer ces conséquences et maintenir la confiance et la motivation des employés. En communiquant de manière transparente, en offrant des mesures de protection financière et en offrant des opportunités de participation future, les fondateurs peuvent aider à assurer la réussite à long terme de leur entreprise et de leurs employés.