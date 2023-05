iPhone roi de la seconde main / Chez Microsoft une fenêtre se ferme …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Google Cloud ne pèse que 10% du CA d’Alphabet

Cela ne fait que 3 ans qu’Alphabet ne dévoile les résultats de Google Cloud (Google Cloud Platform et Google Workspace), qui pour la 1ere fois enregistre un résultat d’exploitation bénéficiaire de 191 millions de dollars sur le 1er trimestre 2023 contre une perte de 706 millions de dollars l’an passé sur la même période. Si Amazon Web Service est bénéficiaire depuis 2014, Microsoft ne communiquer pas sur la rentabilité de sa division Microsoft Azure

Chez Microsoft une fenêtre se ferme.

Si le résultat trimestriel est en augmentation de 7%, les chiffres concernant les revenus OEM de Windows, le prix que les fabricants d’ordinateurs paient à Microsoft pour installer Windows sur les ordinateurs portables et les PC, ont diminué de 28 % au T3. En raison la chute drastique des ventes d’ordinateurs et de tablettes. La crise devrait s’accentuer, Microsoft prévoit une baisse de 20 à 25% pour le prochain trimestre sur ce segment.

L’AI sans risque de fuite de confidentialité?

L’entreprise prévoit de lancer dans les prochains mois une offre de Chat GPT qui ne s’entraînera pas sur les données de ses utilisateurs, un abonnement pro qui n’empechera pas OpenAI de stocker pendant 30 jours les données utilisées sur son service.

L’iphone, roi de la seconde main

La demande de smartphones reconditionnés continue de croître dans la plupart des régions du monde. Apple connait la plus forte croissance en volume dans le marché des smartphones reconditionnés, avec une part de marché de plus de 49 %.

Coaching et suivi émotionnel au menu d’Apple Quartz

Apple préparerait un service de coaching de santé alimenté par l’IA et une technologie de suivi émotionnel. Le nouveau service de coaching, appelé Quartz, devrait aider les utilisateurs à s’entraîner, à améliorer leur alimentation et leur sommeil grâce aux données de l’Apple Watch et aux suggestions personnalisées créées par l’IA. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de santé d’Apple, qui a fait de telles fonctionnalités un élément central de ses appareils, en particulier de l’Apple Watch, et prévoit également d’élargir l’application santé pour l’iPad et de proposer des fonctionnalités pour les utilisateurs ayant des problèmes de vision.

Nous devons investir massivement ici

Telle est l’injonction faite par Santosh Janardhan le patron de l’infrastructure de Meta en octobre dernier en parlant de l’AI dans un memo que s’est procuré Reuters. Serait en cause l’insuffisance de moyen par rapport à la concurrence dans les outils, méthodes et processus nécessaires au développement de services utilisant l’intelligence artificielle. Résultats: Meta a augmenté de 4 milliards le budget alloué.