KOTCHA lève 3,5 millions d’euros pour démocratiser le coaching de course à pied assisté par IA

Grâce à une application fondée sur l’intelligence artificielle et la philosophie d’entraînement d’Eliud Kipchoge, légende du marathon et premier homme à avoir couru la distance en moins de deux heures, Kotcha veut rendre le coaching professionnel accessible à tous les coureurs. Conçue en collaboration avec le NN Running Team, l’application ambitionne de recréer l’expérience complète d’un encadrement sportif élite, à travers une interface conversationnelle qui évolue selon la performance et les besoins de chaque utilisateur.

Kotcha s’attaque au marché des coureurs amateurs à la recherche d’un accompagnement personnalisé sans le coût d’un coach humain. En combinant expertise athlétique et IA, la plateforme se positionne entre les programmes génériques à bas prix (environ 20 € par mois) et les suivis individuels (près de 100 €). L’application propose quatre coachs virtuels, un entraîneur, un nutritionniste, un analyste de données et un préparateur physique, inspirés des méthodes du camp d’entraînement de Kipchoge à Kaptagat, au Kenya.

Fondée par Eliud Kipchoge, Ben Dupont (CEO), Michel-André Chirita (CTO), Dimitri Dor (CMO) et le NN Running Team, Kotcha repose sur une synergie entre savoir-faire sportif et expérience startup. L’équipe a travaillé sur place à Kaptagat pour traduire en algorithmes l’approche psychologique et physiologique du coureur kényan. L’application cible les coureurs préparant des distances du 10 km au marathon.

Kotcha a levé 3,5 millions d’euros en pré-amorçage auprès de Racine2 (opéré par Serena et makesense), avec la participation de True Global, Motier Ventures et d’investisseurs issus des secteurs santé, sport et consommation. Ce financement doit permettre à l’entreprise de renforcer ses capacités technologiques, d’accélérer la personnalisation de ses algorithmes d’entraînement et de préparer son déploiement international.