Du Next 40 au CAC 40 : la France doit désormais convaincre ses licornes d’entrer en Bourse

Dans FrenchWeb Market, notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, on s’intéresse à la nouvelle bataille de la French Tech. Désormais capables de boucler des tours de table à plus de 100 millions d’euros, voire un demi-milliard d’euros, les start-up françaises et européennes sont désormais confrontées à un nouveau défi : entrer en Bourse sur le Vieux Continent. Face à Wall Street, qui drague des pépites comme Contentsquare, le combat s’annonce difficile mais pas impossible.

Et ce combat, on va en parler avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro :



Aux yeux d’Emmanuel Macron, de Cédric O et des voix fortes de la French Tech, il est temps que les start-up les plus prometteuses de l’écosystème considèrent une introduction en Bourse comme une option de financement de premier plan. Car c’est en lançant de plus en plus d’entreprises technologiques sur les marchés boursiers que la French Tech confirmera tout le potentiel placé en elle ces dernières années. Ce n’est ainsi pas un hasard si le gouvernement a baptisé son indice d’entreprises technologiques à fort potentiel «Next 40». Une appellation qui dit tout de la volonté de l’exécutif : que plusieurs start-up françaises intègrent le CAC 40 dans les prochaines années.

En France, Believe et OVHcloud montrent la voie, alors que le gouvernement, qui a fixé un objectif de 25 licornes en 2025 (un cap qui sera largement dépassé), se fixe désormais pour ambition d’envoyer une start-up de la French Tech au CAC 40 d’ici 2025. A un horizon plus large, Emmanuel Macron, qui joue sa place à l’Élysée au printemps 2022, rêve d’avoir dix «super licornes», soit des start-up valorisées à 100 milliards de dollars, d’ici 2030.

