[Serie B] Podimo lève 78 millions de dollars pour étendre son service de podcast en Europe

Deux ans après son lancement, la startup danoise Podimo lève 78 millions de dollars en série B, auprès des fonds britanniques 83North et Highland Europe. Il s’agit de l’un des tours de table les plus importants de l’année dans ce secteur.

Cette annonce intervient neuf mois après sa dernière levée de fonds de 11,2 millions d’euros. « Notre rêve est de relever deux défis dans le secteur en développement des podcasts », avait alors déclaré Morten Strunge, PDG et fondateur de Podimo. « Le premier est celui de la découverte, où nous mettons intelligemment en relation les auditeurs avec le contenu qu’ils aiment. Et le second est la monétisation, où nous fournissons une nouvelle source de revenus pour les créateurs, leur permettant de se concentrer sur la création et d’investir dans une grande narration. »