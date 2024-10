Du spin-off à une valorisation de 3 milliards de dollars : la trajectoire exceptionnelle de Kyriba

Née en France en tant que spin-off de XRT, Kyriba a su s’imposer comme un leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie et des solutions de performance de liquidité. Ce qui n’était à l’origine qu’une innovation française dans la gestion financière est aujourd’hui une entreprise valorisée à plus de 3 milliards de dollars, avec près de 3 000 clients dans 170 pays.

L’histoire de Kyriba dans l’écosystème fintech remonte à 2010, bien avant que le terme « fintech » ne devienne courant. C’est à cette époque qu’IRIS Capital a investi pour la première fois dans Kyriba, jetant les bases de sa future ascension. Depuis cet investissement initial, l’entreprise a connu une croissance phénoménale, multipliant son chiffre d’affaires par 25 et son chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) par 30.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Ces dernières années, Kyriba a bénéficié du soutien stratégique de Bridgepoint, qui a accompagné l’entreprise dans une phase de croissance spectaculaire qui annonce un réinvestissement avec l’arrivée de General Atlantic en tant qu’investisseur minoritaire, l’occasion pour IRIS Capital de liquider sa position.

Cette nouvelle phase, marquée par l’implication de General Atlantic, va permettre à Kyriba d’accélérer encore ses investissements dans l’innovation technologique et le développement de nouveaux produits. Pour Melissa Di Donato, PDG de Kyriba, cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives : « Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Bridgepoint et, désormais, aux côtés de General Atlantic. Ensemble, nous allons intensifier nos efforts pour fournir à nos clients les technologies de pointe dont ils auront besoin dans un monde en constante évolution. »

Le marché potentiel de 15 milliards de dollars pour les solutions de performance de liquidité offre à Kyriba une immense opportunité de croissance. Bridgepoint, via son dernier fonds phare, continuera de soutenir cette expansion, tout en consolidant le leadership de Kyriba sur ce marché.

Grâce à sa technologie basée sur le cloud, Kyriba permet à ses clients de connecter, protéger, prévoir et optimiser leurs liquidités, leur offrant ainsi une visibilité et une gestion précieuse de leurs flux de trésorerie. Chaque année, plus de 3 milliards de transactions bancaires et 15 trillions de dollars de paiements sont gérés via Kyriba, offrant aux entreprises une performance opérationnelle et financière optimisée.