Comment l’Intelligence Artificielle révolutionne le travail

Certaines avancées technologiques ont radicalement transformé le monde : l’invention de l’imprimerie, la révolution industrielle, la création d’Internet… et depuis quelques années, l’avènement de l’Intelligence Artificielle, qui vient marquer un nouveau tournant à l’échelle planétaire et impacte tous les secteurs.

Grâce à des algorithmes complexes, l’IA peut apprendre, raisonner, prendre des décisions et s’adapter à de nouvelles situations. Dans un monde du travail toujours plus compétitif, ses applications sont multiples et en perpétuelle évolution. Automatisation, analyse massive de données, aide à la décision… : les utilisations de l’IA par les entreprises n’en sont qu’à leurs prémices, et pourtant les résultats sont déjà là. Les entreprises ne s’y trompent pas et s’engagent massivement dans ces solutions porteuses d’innovation et de compétitivité.

Entre 2015 et 2022, les investissements des entreprises sur l’Intelligence Artificielle ont augmenté de 80 milliards de dollars. En novembre 2022, le lancement de Chat GPT par Microsoft a rendu les solutions d’IA accessibles à tous et a fait exploser l’intérêt pour ces outils visionnaires. Et ce n’est que le début : on estime que le marché mondial de l’IA dépassera les 1,8 billion de dollars d’ici 2030.

La Société tout entière se transforme grâce à l’Intelligence Artificielle : des usages émergent, de nouveaux métiers vont apparaitre, contrebalançant la crainte d’en voir certains disparaitre. Grâce à l’IA, les organisations et le travail se réinventent en profondeur.

L’IA déjà au service de la productivité

Répondre aux sempiternelles mêmes demandes, saisir des informations dans des tableaux Excel, récupérer des documents reçus par mail pour les classer dans des dossiers, envoyer des factures… Le quotidien des employés est rempli de tâches routinières et fastidieuses, pourtant indispensables. Les outils basés sur l’IA sont conçus pour libérer les employés de ces tâches et leur permettre de se recentrer sur des activités stratégiques, à forte valeur ajoutée.

Yann Bilissor, CTO AI Solutions chez Cellenza, a vu l’apparition de ces nouveaux besoins au sein des entreprises : « nos premiers cas d’usage ont été basés sur l’automatisation de tâches à faible valeur ajoutée chez nos clients, notamment dans la finance. Avec des outils d’IA, totalement personnalisés et sécurisés, nous avons mis en place des process 100% automatisés, et hautement performants. L’automatisation permet également de réduire considérablement le risque d’erreurs humaines, ce qui améliore immédiatement la qualité et la fiabilité des processus. Et les résultats sont visibles quasiment instantanément ».

Des collaborateurs « augmentés » par l’Intelligence Artificielle

Si le terme de « collaborateur augmenté » peut faire penser à de la science-fiction, il est pourtant on ne peut plus d’actualité.

Grâce à l’intégration de solutions basées sur l’IA, les collaborateurs sont équipés de nouveaux outils qui leur permettent d’améliorer leur performance : cette synergie entre l’homme et la machine ouvre de nouvelles perspectives en termes de productivité, d’innovation, mais aussi de satisfaction au travail.

« On est déjà passés au niveau suivant en matière d’automatisation, ajoute Yann Bilissor. Le collaborateur augmenté est une réalité, et c’est une vraie demande qui est remontée chez nos clients. L’IA Générative est un instrument très puissant qui permet d’apporter une solution à ce besoin : aujourd’hui, chez Cellenza, nous avons même développé un outil pour répondre à la demande des entreprises de venir apporter une aide aux fonctions métiers. Désormais, cette possibilité est offerte à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur modèle. Tous les collaborateurs peuvent bénéficier de la puissance de l’IA pour se simplifier la vie : concrètement, un collaborateur augmenté accroit sa productivité de 50 à 60%, économise jusqu’à 200 heures par an, et voit ses tâches à faible valeur ajoutée réduites de 20 à 30%. C’est une toute nouvelle manière de repenser les fonctions ».

Accompagner les décideurs dans leur prise de décision

Côté décideurs, l’IA est également devenue un outil indispensable d’aide à la décision : face à l’explosion du nombre de données disponibles, il est essentiel de savoir les traiter, mais aussi les utiliser pour faciliter les choix stratégiques.

L’Intelligence Artificielle est capable d’analyser des quantités de data en un temps record, d’identifier des tendances, des corrélations ou des opportunités qu’un humain pourrait manquer (ou mettrait beaucoup de temps à analyser). Grâce à la puissance du Machine Learning, l’IA peut aussi prédire les résultats futurs : un élément précieux pour aider les entreprises à anticiper les évolutions du marché et à prendre des décisions éclairées pour y faire face.

Vers une transformation des métiers

De tout temps, les transformations technologiques ont eu un impact sur les métiers : l’invention de la machine à vapeur a entrainé le remplacement des artisans par des ouvriers réunis dans des usines, la mécanisation a créé de nouveaux métiers liés à la production industrielle et à la maintenance des machines… Chaque avancée technologique a des conséquences directes sur certains métiers et entraine la création de nouvelles fonctions.

Il en ira – et en va déjà – de même avec l’Intelligence Artificielle. Certaines fonctions commencent à être transformées par des solutions d’IA, notamment les métiers répétitifs et routiniers, nécessitant une grande précision ou encore basés sur l’analyse de données structurées. Les fonctions de caissiers, traducteurs, comptables, agents d’assurance, employés de banque, journalistes (pour certaines tâches) par exemple pourraient être impactées par l’IA.

Mais d’un autre côté, l’arrivée de cette technologie entrainera la création de nouveaux métiers qu’on ne pouvait imaginer il y a quelques années encore : ingénieurs en IA ou en traitement du langage naturel (NLP), architectes de solutions IA, éthiciens de l’IA, etc.

Dans tous les cas, l’IA transformera les métiers existants : que ce soit dans la santé, la finance ou le marketing par exemple, toutes les fonctions devront s’adapter aux évolutions technologiques.

L’IA de demain se construit aujourd’hui

Les décideurs d’aujourd’hui se trouvent à un tournant décisif : l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans leur stratégie et leur organisation n’est plus une option, mais une nécessité. Le rythme effréné de l’innovation technologique, couplé à une concurrence accrue, impose aux entreprises d’adopter des solutions toujours plus performantes et réactives.

L’IA offre un avantage compétitif indéniable, et les entreprises qui ne sauront pas tirer parti de ces avancées risquent de se retrouver rapidement distancées par leurs concurrents, plus agiles et mieux équipés pour relever les défis du futur.

« La question n’est pas de savoir si une entreprise doit intégrer l’IA à son organisation, mais quand et comment, conclut Yann Bilissor. Tous les décideurs doivent repenser leurs modèles au regard de ces nouvelles technologies. Les entreprises qui tarderont à s’adapter risquent de voir leur activité menacée : le train de l’IA est en route, il faut monter dedans dès maintenant ».