EDGEE lève 2,9 M€ pour transformer la collecte de données grâce à l’edge computing

Face aux défis grandissants de la collecte de données à l’ère numérique, Edgee propose une solution innovante basée sur l’edge computing pour optimiser la collecte de données. Cette approche décentralisée permet de surmonter les obstacles techniques et réglementaires qui limitent l’efficacité des méthodes habituelles, souvent confrontées aux ad blockers, aux régulations comme le RGPD et aux problèmes de performance. En plaçant le traitement des données plus près des utilisateurs, Edgee promet une capture complète et précise des informations, tout en respectant la vie privée des utilisateurs.

L’un des grands points faibles des systèmes de collecte de données actuels est la perte potentielle de 25 % des utilisateurs, une situation que Edgee cherche à corriger avec son infrastructure basée sur l’edge computing. L’utilisation de Rust et de WebAssembly permet d’optimiser la gestion des ressources en périphérie, tout en évitant les inconvénients des SDK lourds souvent utilisés dans l’industrie. Ainsi Edgee peut garantir une faible latence et une scalabilité quasi illimitée, s’appuyant sur plus de 100 points de présence à travers le monde et une capacité de 313 Tbps de bande passante.

L’un des premiers services proposés par Edgee est un audit gratuit de la collecte de données, un outil qui permet aux entreprises de repérer où leurs données sont perdues et de corriger ces fuites. En traitant les informations à la périphérie, la plateforme minimise la nécessité de transférer des données sensibles à travers de multiples serveurs, réduisant ainsi les risques d’exposition.

Avec ces innovations, Edgee veut se positionner comme une réponse aux besoins actuels des entreprises qui cherchent à recueillir des données précises, tout en respectant les normes de confidentialité.

Edgee annonce une levé de 2,9 millions d’euros lors d’un tour de financement pré-seed mené par SERENA et VENTUREFRIENDS. Cette levée permettra à l’entreprise de renforcer son infrastructure technologique, d’étendre ses points de présence à travers le monde et d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités.