E-commerce: DataHawk lève 6 millions d’euros pour accompagner les revendeurs Amazon dans leur activité

L’opération est menée par Spring Invest, avec la participation notamment de Hi Inov Axeleo Capital , Mission M, Bleu Capital, LeFonds, Léon Seynave ou encore Christophe Chausson.

Fondé en 2018 par Isaac Duplan, Sylvain Paget et Othmane Sghir, DataHawk développe une suite logicielle d’analyse et d’optimisation de performances e-commerce. Elle couvre le SEO ainsi que l’analyse produits, concurrentielle, publicitaire et financière. La startup ambitionne ainsi de démocratiser l’accès aux solutions professionnelles de gestion d’activité dans l’e-commerce.