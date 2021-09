FoodTech: Flink valorisé à 2,1 milliards de dollars après un tour de table mené par DoorDash

Flink, la startup berlinoise de livraison de courses, lève plusieurs centaines de millions de dollars auprès du géant américain DoorDash, selon des sources citées par Bloomberg. Cet investissement, qui n’a pas été commenté par les deux acteurs de la FoodTech, interviendrait quelques semaines après que DoorDash ait entamé des discussions avec Gorillas, concurrent de Flink, pour une acquisition, sans que cela n’aboutisse.

Lancé en 2020 par Christoph Cordes, Julian Dames, Nikolas Bullwinkel, Oliver Merkel et Saad Saeed, Flink est né alors que la pandémie battait son plein. La startup allemande a séduit grâce à sa proposition adaptée au contexte: livrer des courses à domicile en moins de 10 minutes grâce à des «dark stores», des entrepôts urbains dédiés au stockage de produits et à la préparation de commandes prises en charge sur place par des coursiers. Présent en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et France, Flink attire l’œil des investisseurs et lève pas moins de 304 millions de dollars entre janvier et juin 2021.

Le marché du quick commerce en pleine expansion

De l’autre côté de l’Atlantique, le premier service de livraison de plats aux États-Unis DoorDash se penche de plus en plus sur la livraison de courses. Sur ce marché du quick commerce en pleine expansion, des dizaines de startups ont vu le jour à l’instar de l’entreprise britannique Dija rachetée par le géant américain Gopuff, le Française Cajoo, qui vient de lever 40 millions de dollars auprès de Carrefour, ou encore l’Allemand Gorillas, devenu une licorne un an après son lancement. Ce dernier a levé 290 millions de dollars en série B auprès de Coatue Management, DST Global et Tencent.

D’autres acteurs, comme la plateforme turque Getir lancée en 2015, connu une croissance significative depuis la pandémie au point d’être aujourd’hui valorisé à 6,3 milliards d’euros. De quoi séduire DoorDash, entré en fanfare à la Bourse de Wall Street en décembre dernier.