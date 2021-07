E-commerce: la nouvelle startup d’Arnaud Rihiant (Mirakl) lève 4 millions d’euros auprès d’Elaia

Face à la digitalisation accélérée des entreprises dans le retail depuis le début de la pandémie, la startup française Djust s’apprête à lancer une solution clé en main pour les entreprises BtoB, désireuses de mener leur transition digitale facilement. Pour l’occasion, Djust lève 4 millions d’euros auprès d’Elaia Partners.

Lancé en 2020 par Arnaud Rihiant, membre fondateur de la licorne française Mirakl, avec Eric Gaudin et Alexis Delplanque, Djust est une solution e-commerce pensée pour les acteurs BtoB souhaitant mettre en place rapidement leur transformation digitale. Elle permet de personnaliser ses catalogues et prix par clients, de gérer des devis, des prix dégressifs en fonction des volumes, des appels d’offres et des enchères. La solution offre une architecture « headless », permettant ainsi une intégration simple de solutions tierces (ERP, CRM, base produit, etc.), ou encore de pouvoir connecter l’ensemble de l’organisation de l’entreprise.

« Les entreprises BtoB ont été les premières à faire du commerce numérique via les fax, les EDIs, etc… Néanmoins elles n’ont pas su prendre le virage du digital, dans un monde où les acheteurs professionnels attendent le même niveau de service que dans le BtoC », explique Arnaud Rihiant, CEO et co-fondateur de Djust. « Il est donc urgent et nécessaire pour ces entreprises de créer leur plateforme en ligne pour répondre aux nouvelles attentes des acheteurs professionnels ».

« Depuis maintenant plus de 10 ans, le cycle de l’innovation en digital B2B s’est inversé : alors qu’historiquement, les entreprises défrichaient les technologies avant le grand public, maintenant ce sont les consommateurs qui adoptent les premiers les nouveaux usages, puis en tant aussi que professionnels, forcent le changement en entreprise », renchérit Xavier Lazarus, Managing Partner d’Elaia. Djust prévoit de lancer sa plateforme dans quelques semaines.

Djust : les données clés

Fondateurs : Arnaud Rihiant, Eric Gaudin, Alexis Delplanque

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : e-commerce

Activité : solution e-commerce pour les acteurs BtoB

Financement : 4 millions d’euros auprès d’Elaia Partners.