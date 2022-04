E-commerce: Lengow rachète Netrivals, startup espagnole spécialisée dans le pricing

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Un an après son rachat par le fonds américain Marlin Equity Partners, Lengow poursuit son expansion internationale avec l’acquisition de Netrivals, startup barcelonaise spécialisée dans le pricing et l’analyse de marché. Cette dernière compte en effet des clients au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Australie et dans les pays nordiques.

Lancé en 2016 par Ivan Ramirez et Salvador Fabregas, Netrivals déploie une technologie de suivi des données sur plus de 1000 millions de produits provenant de plus de 32 000 boutiques en ligne. La solution permet aux e-commerçants d’ajuster leurs prix en fonction du marché. Un outil qui s’intègre à la plateforme de Lengow, entreprise fondée en 2009 qui leur permet d’optimiser la visibilité de leurs produits en ligne.

« Dans un premier temps, nous allons intégrer une application Netrivals à Lengow afin d’avoir un pont naturel entre les deux », explique Mickael Froger, co-fondateur et PDG de Lengow. « D’ici quelques mois nous réfléchirons à absorber la marque au sein de Lengow, mais ce n’est pas prévu pour l’instant, car Netrivals est une marque connue à l’internationale et nous souhaitons bénéficier de son image. » L’entreprise ambitionne notamment d’accélérer son expansion internationale.

Retrouvez l’interview complète de Mickaël Froger, PDG de Lengow :