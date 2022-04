[Seed] Koliving lève 4 millions d’euros auprès du fonds de Géraldine Le Meur (FrenchFounders)

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Simplifier et accélérer l’accès au logement pour tous, c’est l’ambition de la PropTech française Koliving qui se renforce avec une levée de 4 millions d’euros, quatre ans après son lancement. L’opération a été menée par LeFonds de FrenchFounders, dirigé par Géraldine Le Meur, avec la participation de la BPI et de business angels comme Stéphane Guinet, CEO du fonds Kamet (AXA), Sacha Poignonnec, fondateur et CEO de Jumia, ou encore Geoffroy Bich du Groupe BIC.

Lancé en 2018 sous l’impulsion de Magalie et Michaël Safar, Koliving est une plateforme permettant de louer des logements en ligne, de la recherche à l’envoi du dossier, en passant par la visite. « Historiquement, nous adressions uniquement les logements en colocation et en coliving », explique Magalie Safar. « Mais depuis septembre dernier, nous avons ouvert à la location classique. Aujourd’hui, notre solution s’adapte à d’autres types de logements. »

Koliving déploie une plateforme end-to-end, basée sur l’intelligence artificielle, qui permet au locataire d’avoir un parcours simplifié. Concrètement, le locataire va chercher un bien parmi les 70 000 proposés dans toute la France, avant de faire une visite à distance et de déposer son dossier. « Nous répondons en quelques minutes pour lui dire si son dossier est validé et accepté. La technologie permet une rapidité dans le parcours et une réponse quasiment instantanée ».

Une offre BtoB

La startup a également élargi son offre au BtoB, en déployant un CRM à destination des professionnels de l’immobilier. « Face à la notoriété de la plateforme, des acteurs de l’immobilier nous ont contactés pour utiliser notre produit », commente Magalie Safar, CEO de Koliving. Depuis 2021, la startup s’adresse donc également aux professionnels de l’immobilier en leur permettant de gérer leurs biens et à leurs locataires de trouver leur résidence instantanément.

« Lorsque Magalie et Michaël Safar ont présenté Koliving et leurs ambitions, nous avons été convaincus par leur vision : offrir un service intégré capable de faire gagner un temps inégalé aux professionnels de l’immobilier, tout en offrant une solution immédiate aux particuliers », ajoute Géraldine Le Meur, General Manager de LeFonds. « Ils développent une solution optimale b2b et b2c, innovante, scalable à l’international et qui simplifie la vie de tous ».

Retrouvez l’interview complète de Magalie Safar, co-fondatrice de Koliving :