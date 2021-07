E-commerce, livraison, médias…: quels sont les usages d’Internet en France?

Pour naviguer sur Internet ou visionner des vidéos en ligne, 84% des Français ont utilisé au quotidien un smartphone en 2020, selon les résultats du Baromètre du numérique publiés jeudi. Signe du caractère désormais incontournable des smartphones, la part des Français âgés de plus de douze ans en possédant un a augmenté de 7% en un an, selon l’étude réalisée par le régulateur des télécoms (Arcep), le Conseil général de l’économie (CGE) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en partenariat avec le Crédoc.

Une hausse du recours au commerce en ligne

Les Français sont équipés de plus en plus jeunes, 41% des filles contre 30% des garçons de moins de 25 ans ayant eu leur premier téléphone mobile avant 12 ans, selon l’étude annuelle sur la diffusion des équipements numériques et l’évolution de leurs usages. A contrario, les téléphones mobiles classiques ne représentent plus que 10% de l’équipement en téléphones mobiles en France. Si, depuis 2017, le smartphone était privilégié pour l’accès à Internet, l’année 2020, marquée par les confinements à cause du Covid-19, a vu l’ordinateur repasser légèrement devant, privilégié par 43% des personnes interrogées (+12 points par rapport à 2019) contre 41% pour le smartphone (-10 points).

Dans les usages, ce niveau d’équipement se traduit notamment par une hausse du recours au commerce en ligne depuis la crise sanitaire : 76% des personnes interrogées déclarent avoir réalisé au moins un achat de biens sur Internet au cours des 12 derniers mois (+14 points en un an). Parmi ces utilisateurs, la moitié se fait livrer au moins un fois par mois (+13 points en deux ans). En ce qui concerne la pratique de consommation de la presse, les lecteurs de presse papier restent majoritaires, malgré la baisse des ventes sur ce support : 63% des personnes interrogées lisent la presse sur support papier contre 56% sur support numérique. En revanche, les deux supports sont souvent cumulatifs : plus de la moitié (56%) des lecteurs de presse associent presse papier et presse numérique.