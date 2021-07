A quoi ressemble vraiment le paysage du télétravail aujourd’hui?

Quel paysage peut-on dessiner du télétravail aujourd’hui, près d’un an après le début du Covid-19? C’est notamment à cette question que répond Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa chronique du jour. Pour cela, il s’appuie sur une étude réalisée par le cabinet Gartner. Celle-ci prévoit que d’ici la fin de cette année, le pourcentage d’employés travaillant à distance atteigne 32 % au niveau mondial. Les conséquences sont nombreuses: augmentation du marché mondial des logiciels sociaux et de collaboration ou encore obligation pour les entreprises d’avancer d’au moins 5 ans leurs plans de transformation numérique.

Du côté de l’entreprise du jour, Jean-Louis Raymond s’intéresse à ErgoMeuble, une société basée à Condé-en-Normandie dans le Calvados. Fondée par Thierry Gevrey, ce dernier a créé un meuble qui permet d’intégrer un espace de télétravail à domicile, sans empiéter sur l’espace personnel.

Et enfin, Jean-Luc Raymond se demande comment le travail à distance dessine le futur du travail. Et cela en s’appuyant sur les travaux de Marie-Laure Cahier, rédactrice de contenus, et Suzy Canivenc, enseignante-chercheuse en communication et management, et spécialisée en innovation socio-organisationnelle qui officie à Mines ParisTech. Leur interrogation est notamment de savoir comment remplacer les échanges informels «de la machine à café» en télétravail. «Si les outils numériques sont fondamentaux pour pallier la séparation physique induite par le travail à distance, ils semblent en revanche insuffisants pour amoindrir le sentiment de séparation psychologique qui concerne tous ceux qui s’adonnent au télétravail, quelle qu’en soit la fréquence», rappelle Jean-Louis Raymond. Parmi les pistes envisagées, il y a celle citée par David Bchiri, directeur de Fabernovel USA, et mise en place par la société Tandem: créer des espaces «téléprésentiels». L’utilisateur choisit une des salles virtuelles (un bureau, la cafétéria, etc.) et les rencontres se produisent au hasard de l’arrivée d’autres personnes dans la même pièce.

Retrouvez tous les détails dans la chronique de Jean-Luc Raymond diffusée en intégralité pendant l’émission.