E-santé : la plateforme chinoise WeDoctor prévoit une introduction en bourse à 1 milliard de dollars

WeDoctor, la plateforme chinoise de diagnostics et de prises de rendez-vous avec des médecins prévoit une introduction en Bourse à Hong Kong, d’après les informations de Reuters. Soutenu par Tencent et Goldman Sachs, WeDoctor invite des banques d’investissement à présenter leurs offres pour être en charge de l’opération. La société chercherait à lever 1 milliard de dollars avec cette entrée en Bourse ce qui la valoriserait à 10 milliards de dollars.

Une introduction en Bourse au second semestre 2020

L’introduction en Bourse sera probablement réalisée au second semestre 2020. Elle concernera le cœur de métier de WeDoctor qui sont les services de santé en ligne mais exclura certaines unités telles que les services cloud proposés par la société. La décision d’entrer en Bourse de WeDoctor intervient deux ans après que son concurrent Ping An Good Doctor a levé 1,1 milliard de dollars lors de sa propre introduction en Bourse mais il a vu ses actions s’effondrer plus tard alors que les investisseurs s’inquiétaient de sa valorisation élevée.

Cette entrée en Bourse représenterait la plus grosse opération à la Bourse de Hong Kong depuis le début de l’épidemie de coronavirus.

Le marché de l’e-santé important en Chine

WeDoctor a été fondée en 2010 par l’expert en intelligence artificielle Jerry Liao. Les utilisateurs peuvent utiliser ses services de réservation, de prescription ou encore de diagnostic et aussi consulter des médecins via la plateforme. Celle-ci revendique plus de 3 200 hôpitaux, 360 000 médecins et 210 millions d’utilisateurs enregistrés. Ce type de solutions répond aux enjeux de santé que connaît la population chinoise, avec des établissements souvent surchargés avec des consommateurs de plus en plus aisés prêts à payer pour trouver des moyens d’obtenir un accès plus pratique aux médecins et aux services de santé, surtout en ce moment avec la propagation du coronavirus.

En mai 2018, WeDoctor avait réalisé un tour de table de 500 millions de dollars mené par AIA Company. Cette opération avait valorisé l’entreprise à 5,5 milliards de dollars.