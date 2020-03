E-commerce: ManoMano, 200 recrutements de Paris à Bordeaux en passant par Barcelone

FrenchWeb consacre toute cette semaine du 2 mars à l’emploi dans le numérique. En plus du Top 100 des entreprises qui recrutent (le classement concernant les entreprises de services du numérique et les agences est à retrouver ici), nous interrogeons certains de ces acteurs pour en savoir un peu plus sur leurs besoins. Ce matin, rendez-vous avec ManoMano.

La plateforme e-commerce spécialisée dans les domaines du bricolage et du jardinage compte actuellement 450 collaborateurs. Après avoir effectué une levée de 125 millions d’euros en janvier, la startup continue à renforcer ses équipes.

Elle prévoit ainsi de recruter 200 personnes cette année sur ses trois bassins d’emploi: Paris (là où se trouve son siège social), Bordeaux et Barcelone. Côté Tech, l’entreprise recherche notamment des profils de développeurs, des personnes pour la partie « produit », comme des product managers, ou encore des talents dédiés à la data.

Quelle vision des ressources humaines a été développée par ManoMano? A quoi ressemble un processus de recrutement pour rejoindre la startup? Comment les candidats peuvent-ils espérer y évoluer? Retrouvez l’interview complète de Christophe Dargnies, Chief People Officer pour ManoMano:

