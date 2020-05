E-santé: Medicaim récolte 1,2 million d’euros pour sa plateforme de séjours médicaux

Medicaim, spécialisé dans les séjours médicaux, lève 1,2 million d’euros auprès notamment de Laurent Ritter (Voodoo), Flavien Kulawik (KLB Group) et Didier Valet, ancien directeur général délégué de la Société Générale.

Fondé en 2017 par Adrien Rebot et Géraldine Grauzam, Medicaim développe une plateforme destinée au voyage médical. La startup met en relation des patients avec des cliniques et hôpitaux du monde entier lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier de soins abordables et de qualité dans leur pays. Medicaim planifie donc ces voyages médicaux, de la réservation du transport et de l’hébergement aux soins post opératoires. Son offre s’adresse aussi bien aux patients atteints de pathologies lourdes comme le cancer que pour des opérations plus légères, notamment dans la chirurgie esthétique ou les soins dentaires.

De nouveaux outils face au coronavirus

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus empêchant les déplacements, Medicaim a diversifié son offre en développant un outil de gestion de sinistres pour les professionnels de la santé (assureurs et établissements), et a élargi l’utilisation de son système de téléconsultation qui était auparavant destiné aux soins post opératoires uniquement. « Nous créons de nouvelles solutions et travaillons dès à présent pour améliorer les systèmes, les technologies, les contrats, les politiques, dans un seul but : faciliter les soins de santé », commente Adrien Rebot, président de Medicaim.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne qui revendique près de 900 procédures médicales réalisées via sa plateforme entend poursuivre son développement. « L’objectif de cette levée est de permettre à Medicaim de continuer à se structurer et d’accélérer son développement à travers l’amélioration de la plateforme et l’acquisition de nouveaux patients », poursuit Adrien Rebot.

Medicaim : les données clés

Fondateurs : Adrien Rebot et Géraldine Grauzam

Création : 2017

Siège social : Paris, France

Secteur : e-santé

Activité : plateforme destinée au voyage médical

Financement : 1,2 million d’euros auprès notamment de Laurent Ritter (Voodoo), Flavien Kulawik (KLB Group) et Didier Valet, ancien directeur général délégué de la Société Générale.