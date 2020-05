AdTech: E-novate lève 5 millions d’euros pour sa technologie de programmatique mobile

E-novate, un trading desk spécialisé dans l’achat programmatique mobile, lève 5 millions d’euros auprès d’Inter Investisseurs Capital.

Lancé en 2014 par Damien Nivet et Ugo Woliner, E-novate est une plateforme de services centralisés d’achat d’espaces publicitaires en temps réel. La startup s’est spécialisée dans les espaces publicitaires sur mobile et développe une technologie destinée à optimiser les achats de ses traders ainsi que les campagnes publicitaires de ses clients. Cette technologie propriétaire permet en effet d’améliorer l’achat en RTB, ces enchères publicitaires en temps réel, sur n’importe quelle plateforme, et peut s’intégrer à toutes les DSP (Demand Side Platform) du marché.

La startup française revendique à ce jour plus de 300 clients, à l’instar d’Orange, BMW, Leroy Merlin, Warner Bros ou encore L’Oréal. Dans le cadre de cette levée de fonds, E-novate ambitionne de développer sa technologie en intégrant des nouvelles fonctionnalités comme de nouveaux formats, l’intégration d’un outil de calcule prédictif ou encore de centralisation des programmations.

« Adresser les petits budgets locaux »

« Ce nouveau lien avec Inter Invest Capital est un tremplin pour E-novate, et va nous permettre de mieux déployer notre offre, notamment sur le local. Le programmatique mobile est encore peu travaillé par les annonceurs locaux à cause de barrières techniques ou budgétaires. Notre technologie nous apporte rapidité et simplicité d’exécution et nous permet maintenant d’adresser de petits budgets locaux avec la même réactivité et le même niveau de qualité que les problématiques nationales », commente Damien Nivet.

La startup poursuit également une stratégie commerciale de prospection et d’acquisition sur les prochaines années et souhaite recruter des collaborateurs pour former une équipe commerciale. Sur ce secteur, E-novate doit faire face à des acteurs français bien implantés tels que S4M, qui a levé 10 millions d’euros en 2018, ou encore Mister Bell.

E-novate : les données clés

Fondateurs : Damien Nivet et Ugo Woliner

Création : 2014

Siège social : Levallois Perret, France

Secteur : Adtech

Activité : plateforme de services centralisée d’achat d’espaces publicitaires en temps réel

Concurrents: S4M, Mister Bell, Adot…

Financement : 5 millions d’euros en mai 2020 auprès d’Inter Investisseurs Capital.