[E-santé] Resilience rachète une plateforme française de suivi de patients en oncologie

Cinq mois après une série A de 40 millions d’euros, Resilience poursuit son développement en s’emparant de la startup Ana Health, plateforme de suivi de patients en oncologie. Cette annonce intervient quelques semaines après que Resilience ait obtenu son autorisation par la CNIL de créer son entrepôt de données de santé. Pour rappel, la startup fondée par Céline Lazorthes et Jonathan Benhamou avec l’Institut Gustave Roussy n’en est pas à sa première acquisition puisqu’elle a racheté la startup française Betterise, spécialisée dans la télésurveillance et le suivi thérapeutique, en novembre dernier.

Lancée en 2017 par Philippe Hebrard (ingénieur) et Christophe Hebrard (médecin généraliste), Ana Health déploie une plateforme de suivi en oncologie et une solution d’automatisation de collecte de PRO (Patient Reported Outcome). La solution vise à optimiser le temps de l’équipe de coordination et à améliorer la qualité de vie du patient. « Le marché se consolide et c’est une excellente avancée pour la recherche car le recueil et l’analyse croisée de ces données vont permettre à terme de définir des parcours de soin personnalisés et plus humains, pour les patients« , explique Jonathan Benhamou.

Fluidifier les parcours de soin

Une approche qui rejoint celle de Resilience, qui ambitionne d’améliorer la qualité de vie et l’allongement de survie globale des personnes atteintes de cancer, en fluidifiant les parcours de soin et en renforçant le lien avec les professionnels de santé. Fondée en février 2021, la startup a levé 47 millions d’euros depuis sa création et a déployé une application co-construite avec Gustave Roussy pour mieux informer les patients sur les effets secondaires induits par leur traitement, ainsi qu’une plateforme de télésurveillance.

Les solutions de Resilience interviennent à un moment où ce sont plus de 18 millions de cancers qui sont détectés chaque année dans le monde et selon l’OMS, il devrait y en avoir 30 millions à l’horizon 2040. Et ce avec seulement 67 000 oncologues dans le monde pour traiter ces cancers.

