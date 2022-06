[Série D] 500 millions de dollars de plus pour la plateforme d’évaluation EcoVadis

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Fondée en 2007 par Pierre-François Thaler et Frédéric Trinel, EcoVadis développe une plateforme collaborative qui permet aux grandes entreprises d’évaluer la performance environnementale et sociale de leurs fournisseurs. Ce dispositif vise à réduire leurs risques en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Aujourd’hui ce sont plus de 85 000 entreprises dans 177 pays, à l’image de L’Oréal, Nestlé et Heineken qui utilisent ou ont utilisé cette platforme pour l’évaluation de leur chaine de fabrication. Ecovadis comptabiliserait plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels.

EcoVadis annonce une série D spectaculaire pour une startup française avec un financement de 500 millions de dollars, qui porte à 732 millions de dollars l’ensemble des fonds levés par la startup depuis sa création. Cette nouvelle levée fait entrer de nouveaux investisseurs Astorg, et BeyondNetZero, GIC Private Limited et Princeville Capital. Ecovadis compte déjà parmi ses actionnaires CVC Growth Partners II, Partech et Zobito. Aucune information quant à la valorisation de la société n’a été communiquée, toutefois Ecovadis devient la 27ème licorne française.

Frédéric Trinel et Pierre François Thaler, co-fondateurs et co-PDG d’EcoVadis nous déclarent à cette occasion “Cet investissement confirme la pertinence de notre modèle consistant à s’assurer de la qualité et de la durabilité des chaînes d’approvisionnements mondiales, et ce, malgré les pandémies, les difficultés géopolitiques ou financières. Plus que jamais, nous allons continuer à accompagner les entreprises – y compris les PME et les entreprises privées – à chaque étape de leur parcours RSE pour leur apporter les meilleures pratiques et leur assurer un impact à grande échelle ». Ecovadis comptabiliserait plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels. La société compte 1350 collaborateurs à travers le monde. Aucun chiffre quant à la rentabilité de la société ne sont communiqués.

