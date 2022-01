[Serie A] 40 millions pour Resilience afin de réinventer la façon de soigner le cancer

Voilà plusieurs mois que nous vous présentons Resilience, une startup de l’eSanté créée par par Céline Lazorthes (Leetchi) et Jonathan Benhamou (PeopleDoc) Resilience cherche à rendre le patient acteur de son parcours de soin et leur permettre de bénéficier d’un suivi plus adapté, personnalisé et surtout plus humain.

Resilience intervient à un moment où ce sont plus de 18 millions de cancers qui sont détectés chaque année dans le monde, et selon l’OMS, il devrait y en avoir 30 millions à l’horizon 2040. Et ce avec seulement 67 000 oncologues dans le monde pour traiter ces cancers.

La startup a dévoilé en septembre 2021 une application co-construite avec l’institut Gustave Roussy pour mieux informer les patients sur les effets secondaires induits par leur traitement. Sur celle-ci, les patients peuvent accéder à des podcasts, des vidéos ou encore des articles de vulgarisation scientifique pour mieux appréhender leurs symptômes et les soulager. Ce contenu a été élaboré par une trentaine de spécialistes (oncologues, nutritionnistes, psychiatres, sexologues, gynécologues…) pour aborder tous les aspects de la maladie et des traitements. Resilience a choisi le cancer du sein comme angle d’attaque mais entend s’adresser à terme à tous les patients atteints d’un cancer, peu importe la typologie de leur pathologie.

Pour accélérer son développement, Resilience avait fait l’acquisition en septembre 2021 de Betterise, une startup spécialisé dans la télésurveillance, dont le remboursement est désormais possible depuis le 1er janvier 2022.

La startup annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds auprès de Cathay Innovation et Singular d’un montant de 40 millions d’euros, ce qui porte à 45 millions d’euros levés depuis sa création

Richard Menneveux reçoit aujourd’hui Céline Lazorthes CEO et co fondatrice de Resilience