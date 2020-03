Comment InsideBoard aide les entreprises à se transformer avec succès

Peu importe les secteurs, toutes les entreprises sont d’accord sur la nécessité de se transformer pour perdurer, mais encore faut-il être capable de mener à bien ces projets de transformation, et engager durablement chaque collaborateur. En effet, encore aujourd’hui, 3 projets de transformation sur 4 échouent à cause d’une conduite du changement inefficace reposant essentiellement sur la formation et le court terme.

C’est pour répondre à ce constat d’échec et révolutionner le Change Management que Michaël et Yohan Bentolila ont créé en 2014 la 1ère plateforme SaaS de conduite de changement basée sur de l’intelligence artificielle. Un outil de Change Management Automation qui permet aux entreprises de comprendre les moteurs de motivation de leurs collaborateurs pour actionner les bons leviers d’engagement et atteindre le succès de leurs projets.

«Le consommateur est aussi un employé»

Concrètement, la société, qui dispose de bureaux à Paris, New York et San Francisco, cherche au travers de cette plateforme à connecter toutes les parties prenantes de la transformation dans laquelle est engagée l’entreprise. Aux yeux des fondateurs d’InsideBoard, il est impératif de reprendre les ingrédients de la recette qui permet de séduire les consommateurs pour les appliquer aux collaborateurs d’entreprises en pleine mutation. «Le consommateur est aussi un employé, alors faisons-lui vivre la même expérience d’engagement en interne qu’en externe», explique Michaël Bentolila, CEO et co-fondateur d’InsideBoard.

Cependant, rassembler toutes les personnes amenées à porter la transformation de leur entreprise autour d’objectifs communs est une chose. Parvenir à les engager sur le long terme en est une autre. C’est pourquoi la plateforme de la start-up française mise sur l’intelligence artificielle. «L’intelligence artificielle sur la plateforme InsideBoard, c’est la même que celle utilisée sur les réseaux sociaux ; l’idée est de personnaliser les mécanismes d’engagement au niveau du collaborateur», indique Yohan Bentolila, CTO et co-fondateur d’InsideBoard. De cette manière, la plateforme est capable de détecter les mécanismes d’engagement les plus appropriés pour le collaborateur pour les activer au moment opportun. L’intelligence artificielle fait ainsi office de clé de voûte du dispositif qui engage à ce jour plus de 100 000 collaborateurs pour des clients internationaux à travers 50 pays.

Retrouvez ci-dessous l’interview de Yohan Bentolila et Michaël Bentolila respectivement CTO et CEO d’Insideboard :

À propos

Pour les entreprises qui mènent des transformations stratégiques au sein de leurs équipes, InsideBoard est la 1ère plateforme SaaS de conduite du changement qui permet d’engager durablement les collaborateurs et assurer le succès des projets.