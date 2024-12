EasyVista fait l’acquisition d’OTRS pour réinventer l’ITSM à l’ère de la cybersécurité

EasyVista a finalisé l’acquisition de plus de 90 % des actions du groupe OTRS, acteur des solutions de gestion des services IT (ITSM) basé en Allemagne et coté à la Bourse de Francfort. Avec cette opération, soutenue par Eurazeo, EasyVista ambitionne de dépasser les 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, dont la moitié réalisée à l’international.

OTRS, connu pour sa suite de gestion des services IT et sa solution de cybersécurité STORM, a généré 12 millions d’euros de revenus en 2023, principalement en Allemagne (55 % du chiffre d’affaires). L’entreprise, qui accompagne 850 clients dans 56 pays, dont Airbus et Porsche, apporte à EasyVista une expertise renforcée en cybersécurité et des solutions adaptées aux grandes entreprises et aux PME.

Cette acquisition stratégique permet à EasyVista d’accélérer son expansion européenne, avec un ancrage renforcé sur le marché allemand. En intégrant OTRS, EasyVista enrichit sa plateforme de solutions ITSM, qui comprend déjà des outils de monitoring, de support à distance et d’autorésolution. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie visant à répondre aux nouveaux enjeux de gestion proactive et prédictive des services IT, où la cybersécurité occupe une place centrale.

L’acquisition s’accompagne d’une offre publique d’achat volontaire pour acquérir les actions restantes et d’un retrait de cote d’OTRS.