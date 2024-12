ALVIE lève 2,1 millions d’euros pour transformer l’agriculture européenne grâce à l’IA

Fondée en 2020 à Paris, Alvie se positionne comme un acteur clé de l’agriculture durable en Europe. Sa solution, HYGO, associe capteurs intelligents et intelligence artificielle pour optimiser l’usage des pesticides et encourager l’adoption des biocontrôles. Ainsi, la startup promet de réduire jusqu’à 30 % les doses de produits chimiques, tout en maintenant les rendements agricoles.

HYGO collecte et analyse des données en temps réel pour fournir des recommandations sur la technique, le dosage et le moment idéal d’application des produits phytosanitaires. En favorisant les biocontrôles et en limitant les intrants chimiques, la plateforme contribue à préserver les sols, la biodiversité et la qualité de l’eau. Déployée en France, Belgique, République tchèque et Slovaquie, Alvie vise une expansion rapide en Europe.

La startup vient de lever 2,1 millions d’euros lors d’un tour de table seed mené par Tilia Impact Ventures, un fonds dédié aux projets à fort impact écologique et social. Parmi les autres investisseurs figurent Climate Club, Better Angles, Leia Capital et plusieurs business angels du secteur agricole, tels que Guillaume Jourdain et Damien Lepoutre. Ce financement permettra à Alvie d’accélérer le développement de sa technologie et d’étendre son réseau de clients.