Neil Patel : L’IA redéfinit les règles du marketing

Dans une salle animée à Boston, Neil Patel parle vite. Ses idées fusent, et chaque phrase, pesée, capte l’attention. L’expert mondialement reconnu en marketing digital s’exprime dans le cadre d’une interview exclusive accordée à notre rédaction dans le cadre de l’évènement Inbound 2024. Retour sur les réflexions de cet entrepreneur influent, à l’heure où l’intelligence artificielle et les plateformes changent les règles du jeu.

Une nouvelle ère pour le marketing digital

« Le SEO, tel que nous le connaissons, est mort. Aujourd’hui, il s’agit d’optimiser partout. » Pour Neil Patel, cofondateur de NP Digital, aussi, celui qui a racheté Ubersuggest et AnswerThePublic, véritable légende dans l’univers du marketing digital, le bouleversement en cours n’a rien d’un simple ajustement. Avec l’émergence de l’intelligence artificielle et la montée en puissance des plateformes sociales comme TikTok et Instagram, les habitudes des utilisateurs évoluent. « Les jeunes ne cherchent plus sur Google pour trouver un restaurant. Ils se tournent d’abord vers TikTok ou Instagram. Cette évolution change tout pour les marques. » Le défi ? Intégrer ces nouvelles réalités sans perdre l’essence même du marketing : la connexion humaine et la pertinence.

TikTok et l’IA, les nouveaux moteurs de recherche

L’apparition des plateformes comme ChatGPT, Perplexity ou encore TikTok bouleverse la manière dont les utilisateurs recherchent et consomment l’information. « TikTok n’est pas qu’un réseau social, c’est un moteur de recherche. Vous pouvez y trouver des conseils fiscaux ou des recommandations de voyage en 30 secondes. Et souvent, l’expérience y est plus rapide et engageante qu’ailleurs. »

Cependant, Patel insiste : Google se maintient comme le pilier central de l’écosystème. « Les internautes ne vont pas abandonner Google. Ils adoptent plusieurs plateformes selon leurs besoins. Mais Google possède les bases, et ses récentes intégrations d’IA montrent qu’il restera le leader. »

L’intelligence artificielle : outil ou piège ?

Patel se révèle pragmatique face à l’engouement pour l’IA. Selon lui, elle est un levier puissant pour les tâches analytiques, mais son utilisation en création de contenu demeure limitée. « Les contenus générés par IA manquent souvent de profondeur. Quand les gens soupçonnent qu’un article a été écrit par une machine, l’engagement chute. »

Il voit l’IA comme un outil pour automatiser les travaux répétitifs, libérant ainsi du temps pour la réflexion stratégique. « Les entreprises gaspillent des milliards en campagnes mal optimisées. L’IA peut analyser les données en instantané pour identifier ce qui fonctionne ou non, mais encore faut-il l’utiliser pour les fondamentaux, pas juste pour impressionner. »

Créer moins, mais mieux : une nouvelle stratégie de « brand content »

À une époque où plus de 4,6 milliards de contenus sont mis en ligne chaque jour, la saturation guette. Patel souligne l’urgence de se concentrer sur la qualité et la pertinence. « 94 % des pages web n’obtiennent aucun trafic. Trop de publications sont des copies d’informations déjà disponibles. Pour réussir, les marques doivent produire du contenu unique qui apporte une vraie valeur. »

Son approche repose sur une stratégie omnicanale : un contenu peut être décliné en blog, podcast, vidéo courte et webinaire. « C’est ainsi que nous maximisons notre impact tout en réduisant les coûts. Vous n’avez pas besoin de tout recréer à chaque fois. »

La stratégie des startups : donner pour recevoir

Pour les startups, souvent limitées en ressources, Patel prône une stratégie audacieuse : offrir quelque chose gratuitement. « C’est ainsi que vous gagnez la confiance et générez un effet viral. Nous avons adopté cette approche avec des outils comme Ubersuggest, et cela a transformé notre business. » Il conseille aux jeunes entreprises françaises de conquérir d’abord le marché européen avant de viser les États-Unis. « L’Europe est un territoire riche et diversifié. Pour une startup française, il est souvent plus simple de s’étendre en Allemagne, en Espagne ou en Italie qu’aux États-Unis. »

Une vision d’avenir

Alors que le marketing évolue à une vitesse fulgurante, Neil Patel reste convaincu que le succès repose sur des principes intemporels. « La technologie peut vous aider, mais ce sont les humains qui créent l’impact. L’authenticité et l’imagination restent au cœur de tout. »

Il voit l’avenir comme une convergence entre données, IA et storytelling. « Dans trois ans, nous jugerons l’IA non pas sur ses promesses actuelles, mais sur la façon dont elle aura simplifié nos vies et optimisé nos résultats. »

La gratuité comme moteur du marketing digital

À la fin de l’entretien, Neil Patel nous confie son conseil ultime pour les entrepreneurs. « La passion est essentielle. Mais pour réussir, il faut donner avant de recevoir. Offrez de la valeur gratuitement, que ce soit un outil, un service ou une ressource. Cela crée de la confiance et un lien durable avec vos utilisateurs. »

Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse, Patel reste fidèle à une vision pragmatique : « L’IA est un dispositif puissant, mais elle ne remplacera jamais la sincérité et l’expertise humaines. »