LETXBE lève 1,3 million d’euros pour développer la gestion documentaire dans les secteurs complexes

Dans des secteurs tels que l’assurance et l’immobilier, où les volumes de documents non structurés atteignent des niveaux de plus en plus importants, la gestion efficace de l’information est un défi de chaque instant. Letxbe, une startup française spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux documents, propose une solution innovante pour automatiser ces processus complexes.

Automatisation intelligente pour une efficacité accrue

Letxbe utilise des algorithmes d’IA générative pour extraire et structurer les données enfouies dans des milliers de documents. Cette technologie permet aux entreprises de :

Diviser par cinq le temps de traitement : L’automatisation réduit les tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Tripler la qualité des données : Les algorithmes assurent une précision maximale, minimisant les erreurs humaines et garantissant des informations fiables.

Traiter dix fois plus de données sans effort supplémentaire : Letxbe facilite la gestion de volumes massifs sans nécessiter de ressources humaines additionnelles.

Des applications concrètes avec CDC HABITAT et PROVIGIS

Des entreprises comme CDC HABITAT et PROVIGIS ont déjà adopté la solution de Letxbe pour optimiser leurs processus documentaires. Par exemple, retrouver rapidement des informations précises telles que :

Quand facturer un client pour un devis signé en octobre ?

Quelle est la consommation totale d’énergie d’un parc immobilier en septembre 2023 ?

Quelles sont les étapes restantes pour finaliser l’onboarding d’un client ?

Grâce à l’IA de Letxbe, ces questions trouvent désormais des réponses instantanées, améliorant ainsi la réactivité et l’efficacité opérationnelle.

Une technologie accessible et souveraine

En ouvrant sa technologie d’IA aux entreprises de moins de 100 salariés, Letxbe démocratise l’accès à l’automatisation documentaire avancée. De plus, étant une solution européenne et « made in France », elle répond aux enjeux de souveraineté numérique et de protection des données, particulièrement cruciaux dans le contexte actuel.

Levée de fonds pour accélérer le développement

Pour soutenir son expansion, Letxbe a récemment levé 1,2 million d’euros en pre-seed. Ce tour de financement a été mené par les fonds TAKARA CAPITAL et HOLNEST, avec la participation de plusieurs business angels. Les co-fondateurs, PIERRE MAGRANGEAS et FABIO COPPINI, prévoient d’utiliser ces fonds pour accélérer le développement commercial et continuer à innover dans l’automatisation des processus documentaires par l’IA.