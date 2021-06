EdTech : Edflex lève 5 millions d’euros auprès de MAIF Avenir et du COO de Contentsquare

Si 93% des salariés français (et 95% en Europe) se disent prêts à se former par eux-mêmes pour s’adapter aux transformations digitales, selon le baromètre du groupe Cegos, encore faut-il avoir accès aux bonnes formations. Afin de simplifier cette recherche et d’accéder à des milliers de contenus de formation en ligne, la startup parisienne Edflex lève aujourd’hui 5 millions d’euros auprès de MAIF Avenir, We Positive Invest (Groupe Crédit Mutuel Arkea), BPI France et d’un business angel, Nicolas Fritz, COO de Contentsquare, qui investit à titre personnel.

Lancé en 2016 par Clément Meslin, Rémi Lesaint, Philippe Riveron et Raphaël Droissart, Edflex développe une solution SaaS permettant d’accéder à des contenus de formations, qu’ils soient sous forme de podcasts, vidéos, articles, tutoriels ou encore de cours. Des soft skills au management en passant par le marketing et la comptabilité, la startup propose environ 40 000 contenus sélectionnés par l’équipe pédagogique de l’entreprise dans de nombreuses thématiques. Elle compte parmi ses clients de grands groupes français, à l’instar d’Air France KLM, Orange ou Total.

Objectif : 1 million d’utilisateurs d’ici 2022

Edflex ambitionne désormais de nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés du secteur de la formation, comme 360Learning, RiseUp ou encore Talentsoft, afin de renforcer sa présence. Il prévoit également de développer sa solution et de doubler ses effectifs pour accompagner un million d’utilisateurs d’ici 2022. Avec son modèle, la startup parisienne a su séduire des investisseurs, notamment Nicolas Fritz, COO de Contentsquare.

« J’accompagne le développement de Contentsquare comme COO depuis plus de 6 ans et suis convaincu qu’une compétence clé du 21ème siècle est d’apprendre à apprendre », confit-il. « En rencontrant les fondateurs d’Edflex, j’ai tout de suite été séduit par leur vision de la formation, leur produit et surtout son potentiel sur un secteur de la formation en pleine transformation. Les salariés d’aujourd’hui se forment par eux-mêmes et Edflex est une réponse formidable aux besoins quotidiens de développement des compétences ».

Edflex : les données clés

Fondateurs : Clément Meslin, Rémi Lesaint, Philippe Riveron et Raphaël Droissart

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : e-learning

Financement : 5 millions d’euros auprès de MAIF Avenir, We Positive Invest (Groupe Crédit Mutuel Arkea), BPI France et d’un business angel, Nicolas Fritz, COO de Contentsquare, qui investit à titre personnel.