EdTech: Humanroads lève 1,5 million d’euros pour faciliter l’orientation scolaire et professionnelle

Humanroads, spécialisé dans l’orientation scolaire et professionnelle, lève 1,5 million d’euros auprès du fonds Région Sud Investissement, CAAP Création filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, Alumni Business Angels ainsi qu’un groupement de business angels parisien dont Philippe Milliet, industriel de la construction. Il s’agit pour la startup avignonnaise de sa première levée de fonds.

Fondé en 2015 par Benoît Bonte et François-Xavier Beillon, Humanroads développe des solutions destinées à faciliter l’orientation, notamment dans l’enseignement supérieur. Conçues pour analyser les trajectoires scolaires et professionnelles possibles, ces solutions numériques sont basées sur l’intelligence artificielle et le big data. Humanroads équipe à ce jour un soixantaine d’établissements, qu’il s’agisse d’écoles ou d’universités, à l’instar de Neoma BS. Il équipe également des organismes de formation.

La startup basée à Avignon est à l’origine de 2 solutions complémentaires, Humanroads Analytics et GPS des carrières. La première s’adresse aux acteurs de la formation et permet d’anticiper les évolutions des activités et des secteurs. La seconde se destine aux étudiants comme aux actifs et se présente sous la forme d’une carte. Elle permet aux utilisateurs en formation d’anticiper leurs trajectoires.

Dans le carde de cette levée de fonds, Humanroads ambitionne d’accélérer son développement commercial et technologique, ainsi que de doubler ses équipes techniques et commerciales. « Le soutien de ces nouveaux partenaires financiers permet à Humanroads d’accompagner non seulement toujours plus d’acteurs tels que les écoles et les universités, mais également des acteurs institutionnels qui pourront se doter d’outils de visualisation et d’analyses des parcours scolaires et professionnels en temps réel », commente Benoît Bonte.

Humanroads : les données clés

Fondateurs: Benoît Bonte et François-Xavier Beillon

Création: 2015

Siège social: Avignon

Secteur: EdTech

Effectifs: 15

Activité: solutions destinées à faciliter l’orientation dans l’enseignement supérieur

Financement: 1,5 million d’euros auprès du Région Sud Investissement, CAAP Création filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, Alumni Business Angels ainsi qu’un groupement de business angels parisien dont Philippe Milliet, industriel de la construction.