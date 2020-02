[DECODE Talent] De journaliste à directrice marketing de Microsoft US, le parcours de la Française Valérie Beaulieu

Valérie Beaulieu, directrice marketing de Microsoft US, revient sur les moments forts de sa carrière. De journaliste à directrice marketing de l’une des plus grandes entreprises technologiques, Valérie Beaulieu a un parcours singulier et même atypique.

C’est également l’occasion d’échanger sur la place des femmes dans la Tech, l’importance de la diversité des équipes mais aussi des nouveaux enjeux rencontrés par le marketing et par Microsoft. Valérie Beaulieu donne également certains conseils pour mener une vie professionnelle extrêmement prenante tout en conservant un certain équilibre de vie.

