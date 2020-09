EdTech: Byju’s lève 300 millions de dollars auprès de BlackRock, Sands Capital et Alkeon Capital

La startup indienne Byju’s lève 300 millions de dollars auprès de BlackRock, Sands Capital et Alkeon Capital, avec la participation des investisseurs historiques Tiger Global, General Atlantic et Owl Ventures. Le fonds Silver Lake a investi dans la startup au début du mois. Ce tour de table porterait le financement de l’entreprise à un total d’environ 11 milliards de dollars.

Lancé en 2011 sous l’impulsion de Byju Raveendran, un ancien professeur, Byju’s est une plateforme d’apprentissage passant par des méthodes pédagogiques tels que des jeux ou des vidéos, et s’adresse aux élèves de tous niveaux, de la maternelle à la terminale. Disponible sur application mobile, la plateforme a su séduire un grand nombre d’élèves pendant la crise du Covid-19 et compte aujourd’hui plus de 70 millions d’utilisateurs dont 4,5 millions d’abonnés payant.

En Inde, les startups EdTech en plein essor

La startup basée à Bangalore n’est pas la seule à avoir bénéficier de l’essor des cours en ligne et doit faire face à la concurrence de plateformes déjà bien ancrée en Inde, à l’instar de Vedantu ou encore d’Unacademy. La startup indienne spécialisée dans les formations à distance a en effet levé 150 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le Vision Fund 2 de SoftBank et revendique plus de 30 millions d’utilisateurs dont 350 000 abonnés à son service payant.

Pour accroître son développement, Byju’s a racheté la startup indienne WhiteHat Jr en août dernier pour 300 millions de dollars. La plateforme EdTech propose des cours de codage en ligne aux étudiants indiens et américains. WhiteHat Jr revendiquait alors un chiffre d’affaires annuel de 150 millions de dollars.

Byju’s : les données clés

Fondateur : Byju Raveendran

Création : 2011

Siège social : Bangalore, Inde

Secteur : EdTech

Activité : plateforme d’apprentissage

Financement : 300 millions de dollars en septembre 2020 auprès de BlackRock, Sands Capital et Alkeon Capital, avec la participation des investisseurs historiques Tiger Global, General Atlantic et Owl Ventures.