EdTech: l’Indien Unacademy lève 150 millions de dollars et passe au rang de licorne

La licorne indienne spécialisée dans l’éducation Unacademy lève 150 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par SoftBank Group via son Vision Fund 2. Les investisseurs historiques Facebook, Blume Ventures, Nexus Partners, General Atlantic et Sequoia Capital ont également participé au tour de table. Ce financement porte le montant total de la startup indienne à près de 350 millions de dollars. Évaluée à 1,45 milliard de dollars, Unacademy est passée au rang de licorne.

Lancé en 2015 par Roman Saini, Unacademy est une plateforme de formation en ligne à destination des étudiants, notamment pour la préparation aux concours d’écoles ou de la fonction publique. Tandis que les écoles étaient fermées durant la pandémie et le confinement, la startup a bénéficié de la popularité de l’éducation en ligne pour croître davantage et atteindre une cible plus large. Unacademy mise également sur son équipe pédagogique, des professeurs souvent réputés dans leurs matières de prédilection.

«Démocratiser le savoir»

Dans un système où seuls les plus privilégiés financièrement peuvent accéder aux experts en préparation aux examens, la startup indienne ambitionne de rendre la réussite aux concours accessible au plus grand nombre. Les frais sont compris entre 20 à 150 dollars par mois.

«Notre objectif a toujours été de démocratiser le savoir et de le rendre plus abordable et accessible en faisant en sorte que les meilleurs experts du monde aident chacun à atteindre ses objectifs. Nous ne faisons que commencer», a déclaré Gaurav Munjal, co-fondateur et directeur général d’Unacademy, dans un tweet.

La licorne basée à Bangalore revendique aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs et plus de 350 000 abonnés à son service payant offrant aux étudiants l’accès à tous les cours en direct.

Unacademy : les données clés

Fondateur : Roman Saini

Création : 2015

Siège social : Bangalore

Activité : plateforme de formation en ligne

Financement : 150 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par SoftBank Group via son Vision Fund 2. Les investisseurs historiques Facebook, Blume Ventures, Nexus Partners, General Atlantic et Sequoia Capital ont également participé au tour de table.