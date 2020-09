FoodTech: Zomato récolte 250 millions de dollars pour dominer le marché indien de la livraison

Huit mois après qu’Uber ait cédé son service de livraison de repas à Zomato, la startup indienne parvient à lever 250 millions de dollars auprès des fonds américains Tiger Global et Kora Capital, avec la participation de l’investisseur historique singapourien Temasek qui a injecté 62 millions de dollars. La valeur de la startup indienne s’étendrait désormais à 3 milliards de dollars.

La clôture de ce tour de table devait avoir lieu peu après qu’Ant Financial, filiale d’Alibaba, se soit engagé à investir 150 millions de dollars dans Zomato, en janvier 2020. Le PDG Deepinder Goyal espérait alors voir ce tour de table se clôturer rapidement et qu’il atteindrait près de 600 millions de dollars.

Si la crise sanitaire mondiale a déjà ralenti les processus d’investissements, Zomato doit également faire face à la nouvelle politique indienne concernant les investisseurs chinois. En effet, les fonds chinois doivent désormais obtenir l’approbation du gouvernement avant de financer les entreprises indiennes. Ant Financial n’a de ce fait pas encore investi les deux tiers de la somme convenue selon les sources du média américain TechCrunch.

Miser sur la livraison à domicile

Lancé en 2008 à New Delhi par Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah, Zomato est une plateforme permettant de trouver des restaurants et de connaître les informations détaillées, comme les cartes des menus qui sont scannées par les utilisateurs. La startup, présente dans 24 pays et à la tête de 5 000 employés, propose également un service de livraison à domicile.

C’est ce service qui lui permet de concurrencer son principal rival dans le pays, Swiggy. Grâce à l’acquisition du service d’Uber Eats, les utilisateurs de l’application phare sont redirigés vers l’ensemble des services de Zomato. Son activité de livraison de repas à domicile lui a été indispensable pendant le confinement et lui a permis de maintenir ses résultats financiers, bien que la startup ait dû se séparer de 13% de ses effectifs.

Zomato : les données clés

Fondateurs : Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah

Création : 2008

Siège social : New Delhi

Secteur : Foodtech

Activité : guide de restaurants et application de livraison

Financement : 250 millions de dollars auprès des fonds américains Tiger Global, et Kora Capital, ainsi que l’investisseur historique singapourien Temasek qui a injecté 62 millions de dollars.