JUTRO MEDICAL veut réorganiser la médecine de ville grâce à l’IA

La médecine de ville traverse une crise structurelle en Europe, que ce soit en termes de pénurie de médecins généralistes, de départs massifs à la retraite, de délais d’attente qui s’allongent et de charge administrative devenue omniprésente. Le suivi médical du quotidien peine à absorber la demande. Dans ce contexte, de nouveaux acteurs cherchent moins à réinventer la médecine qu’à repenser son organisation.

Basée à Varsovie, Jutro Medical s’inscrit dans cette approche. La startup polonaise vient de lever 24 millions d’euros dans une extension de sa série A, portant le montant total du tour à 36 millions d’euros. L’opération est menée par Warsaw Equity Group, avec la participation de Vinci, naturalX Health Ventures, Fluent Ventures, Aternus, KAYA VC et Inovo VC, complétée par un financement en dette apporté par mBank et Orbit Capital. La société a levé 44,5 millions d’euros depuis sa création.

L’objectif affiché est de bâtir un réseau de cliniques de médecine de ville, appuyé sur une plateforme technologique propriétaire et sur l’usage ciblé de l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité du suivi médical.

Construire l’organisation avant d’introduire l’IA

Pendant près de quatre ans, l’entreprise s’est concentrée sur la construction de son dossier médical électronique interne, ainsi que sur des outils de gestion communs à l’ensemble de ses cliniques. Ce choix constitue aujourd’hui la colonne vertébrale du modèle. En contrôlant à la fois les cliniques et les outils numériques utilisés par les praticiens, Jutro peut standardiser les processus, centraliser les données et déployer plus rapidement de nouveaux usages.

En s’appuyant sur l’exploitation directe de ses propres cliniques et de son logiciel interne, Jutro Medical a identifié les tâches pouvant être automatisées. L’entreprise privilégie le développement d’agents capables de prendre en charge une partie du travail administratif, afin de libérer du temps médical et permettre aux praticiens de se concentrer sur le suivi des patients.

Téléconsultation et cabinets physiques, un modèle intégré

Jutro Medical combine consultations à distance et prise en charge en présentiel. Les patients peuvent accéder, via une application, à des consultations en ligne, des prescriptions, des orientations vers des spécialistes, des résultats d’analyses ou des demandes d’arrêt maladie pour les situations les plus simples.

Lorsque le cas l’exige, ils sont reçus dans l’une des cliniques Jutro, souvent par le même praticien, afin d’assurer une continuité dans le suivi médical. L’IA reste facultative et les patients peuvent à tout moment choisir un rendez-vous classique, sans automatisation.

Selon l’entreprise, près de 1 500 consultations par mois sont aujourd’hui assistées par des agents IA. Depuis sa création, Jutro revendique 500 000 visites et le suivi de 120 000 patients.

Le regroupement de cabinets comme levier de croissance

Au-delà de la technologie, le cœur du projet repose sur une stratégie de regroupement de cabinets médicaux. Jutro rachète des cliniques existantes et les intègre dans une organisation unique, avec les mêmes outils, les mêmes méthodes de travail et la même infrastructure numérique. L’entreprise affirme avoir intégré neuf cliniques cette année et vise un rythme d’environ 20 acquisitions par an.

En mutualisant les outils et les fonctions administratives, Jutro cherche à améliorer la qualité du service tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Une logique plus proche de celle d’un opérateur de services de santé que d’un simple éditeur de logiciel.

Une croissance rapide, sous discipline financière

Sur le plan économique, Jutro Medical revendique une croissance de 270 % sur un an, avec un chiffre d’affaires presque quadruplé, tout en maintenant un résultat opérationnel proche de l’équilibre.

Une ambition européenne sous contraintes locales

Avec ce nouveau financement, Jutro Medical entend accélérer ses acquisitions en Pologne et préparer son déploiement dans d’autres pays européens. L’ambition est de construire un acteur capable d’opérer à grande échelle dans un secteur largement financé par les systèmes publics.

Pour son fondateur Adam Janczewski, le principal défi ne sera pas technologique, mais réglementaire et culturel. Chaque pays possède ses propres règles, ses usages médicaux et son rapport à l’IA. La capacité de Jutro à adapter son modèle sans en perdre la cohérence sera déterminante.

En Europe, Jutro Medical évolue dans un environnement concurrentiel marqué par des acteurs qui couvrent chacun une partie du parcours de soins. Doctolib s’est imposé comme la plateforme de référence pour la prise de rendez-vous médicaux et la gestion de la relation patient-praticien, avec une adoption massive par les professionnels de santé dans plusieurs pays européens.

Kry, connu en France sous la marque Livi, occupe une place centrale sur la téléconsultation et les modèles dits « digi-physiques », combinant consultations à distance et présence de centres médicaux dans plusieurs pays européens. Le groupe opère aujourd’hui plus de 60 sites et a délivré plus de 12 millions de consultations, tout en améliorant progressivement sa trajectoire financière et son intégration avec les systèmes de santé publics.

Maiia, adossé au groupe Cegedim Santé, se positionne principalement comme un fournisseur d’outils numériques pour les médecins libéraux, avec une forte implantation en France sur la prise de rendez-vous et la gestion de cabinet.