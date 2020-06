EnergySquare lève 3 millions d’euros pour sa technologie de charge sans fil

EnergySquare, qui développe une technologie de charge sans fil, lève 3 millions d’euros auprès de Partech. La startup française avait déjà levé 1 million d’euros seed en avril 2018 auprès de business angels.

Lancé en 2015 par Daniel Lollo, Timothée Le Quesne et Matthieu Poidatz, EnergySquare développe une technologie de charge d’appareils électroniques sans fil. La technologie « Power by Contact » d’EnergySquare permet à ces charges sans fil d’être aussi rapides et puissantes que les charges filaires. « Cela fait une dizaine d’années que les leaders de l’industrie de l’électronique investissent des milliards et pourtant se cassent les dents sur la charge sans fil » explique Timothée Le Quesne, CEO d’Energysquare. « Les solutions actuelles sont peu ergonomiques, engendrent un fort gaspillage énergétique, et sont beaucoup moins rapides qu’un chargeur filaire. Avec la technologie Power by Contact, nous proposons une vision radicalement différente de la charge sans fil, avec une technologie de charge par contact.»

Cette technologie pourrait être utile dans les espaces de travails (bureaux, salles de réunions, etc) en s’intégrant aux ordinateurs, téléphones ou encore casques sans fil, mais aussi en automatisant la connexion des écrans de travail grâce à la technologie wifi6. « Notre objectif est de mettre sur le marché un nouveau standard de charge sans fil, basé sur une technologie puissante, sans perte d’énergie, et aussi rapide qu’une charge classique», poursuit Timothée Le Quesne. La startup basée à Saint-Mandé a déjà séduit le géant chinois Lenovo avec qui elle a signé un partenariat pour intégrer sa technologie « Power by Contact » aux nouveaux ordinateurs portables de Lenovo, qu’ils ont présenté au CES 2020.

Séduire des constructeurs en Asie et aux États-Unis

Pour cette levée de fonds, EnergySquare a séduit Partech grâce à sa technologie et sa stratégie de développement. « Nous avons tous été très impressionnés par ce que cette jeune équipe avait réussi à développer en quelques années quand les géants électroniques s’obstinent depuis des décennies sur des technologies reposant sur de l’induction, sans réussir à mettre au point une technologie viable. C’est une prouesse incroyable de la part de cette équipe d’avoir pris le pari de la conduction totalement à contrepied du marché » explique Alison Imbert, directrice d’investissement chez Partech.

Dans le cadre de cette levée de fonds, EnergySquare espère séduire de nouveaux industriels de l’électronique. Après avoir ouvert un bureau à Taiwan, la startup française ambitionne désormais d’accélérer son développement à l’étranger, notamment en Asie et aux États-Unis « où sont situés les principaux fabricants d’appareils électroniques, et d’accompagner ainsi au mieux les clients sur place » explique Timothée Le Quesne.

EnergySquare: les données clés

Fondateurs: Daniel Lollo, Timothée Le Quesne et Matthieu Poidatz

Création: 2015

Siège social: Saint-Mandé, Ile-de-France

Activité: développe une technologie de charge d’appareils électroniques sans fil

Financement: 3 millions d’euros en juin 2020 auprès de Partech.