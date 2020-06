[DIRECT] Digital Virgo rachète DOCOMO Digital Solutions pour asseoir son expansion internationale

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

La colère enfle au sein de Facebook

La décision de Mark Zuckerberg de ne pas modérer des messages polémiques de Donald Trump la semaine dernière sur sa plateforme Facebook continue de créer un fort désaccord avec les employés. Démissions avec des annonces de départ de la société à travers des tweets, grève virtuelle ce lundi… Mark Zuckerberg a répondu aux questions de ses employés lors d’une réunion hebdomadaire en visioconférence ce mardi, mais sans changer d’avis.

Lancement officiel de l’application StopCovid

L’application française de traçage contre le coronavirus StopCovid a été lancée ce mardi avec quelques heures de retard et doit maintenant prouver son efficacité. Le gouvernement a réussi le défi de fournir une application en un temps très court mais il reste tout de même à prouver que l’application fonctionne efficacement et remplit son objectif. Il faut pour cela qu’elle soit téléchargée par suffisamment de personnes particulièrement dans les grands centres urbains où se situe son cœur de cible. Par ailleurs, de nombreux doutes subsistent encore sur sa capacité à bien fonctionner sur un certain smartphones, puisque ses développeurs n’ont pas pu bénéficier de la coopération ni de Google ni d’Apple.

Facebook et PayPal soutiennent la startup indonésienne Gojek pour stimuler les paiements numériques en Asie

Facebook et PayPal ont investi dans GoJek, rejoignant Google et Tencent parmi d’autres entreprises technologiques de premier plan qui ont soutenu la start-up indonésienne, cette start-up propose des livraisons de nourriture et des paiements mobiles. ni Facebook, pour lequel il s’agit du premier investissement dans une entreprise basée en Indonésie, ni PayPal n’ont pas divulgué la taille de leurs investissements. Mais d’après l’entreprise, cette nouvelle levée de fonds amène le montant total levé par Gojek depuis sa création à plus de 3 milliards de dollars

Trois interviews : Digital Virgo, Spring, Catherine Barba

Nous entamons cette émission avec Guillaume Briche, CEO de Digital Virgo, spécialiste dans le paiement télécom et qui annonce l’acquisition de la société DOCOMO Digital Solutions, pour permettre son expansion dans des pays comme la Grèce.

Nous continuons avec Philippe Cantet, initialement connu pour avoir développé les jus de fruits « Innocent » en France. Il vient de lancer Spring, un nouveau concept de lessive par abonnement et annonce une levée de 2,1 millions d’euros.

Enfin nous Catherine Barba, business angel, experte du e-commerce et de la transformation numérique pour aborder les sujets de la diversité et de l’inclusion dans la Tech à travers l’événement Win2020. Des acteurs majeurs de la Tech y aborderont ces sujets clés tels que Spotify et l’Oréal mais aussi Mathilde Collin et Alexandre Mars.