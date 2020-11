Entreprendre en temps de crise est déterminant pour la réussite de son projet professionnel

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique.

Le mouvement de fond de la création d’entreprise en France est bel et bien là, et cette vague est toujours présente malgré la crise du Covid-19. En juin dernier, les créations d’entreprises ont retrouvé leur niveau d’avant-crise.

Avec la crise, on aurait pu croire à un ralentissement mais cela ne semble pas le cas car : « Dans une période d’augmentation du chômage, et face à un marche du travail saturé, il est vrai qu’un certain nombre de personnes osent entreprendre et lancer leur activité », souligne le réseau Initiative France qui finance et accompagne les entrepreneurs.

