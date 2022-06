Entreprises : pourquoi cette décennie sera celle du design ?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Les dernières décennies ont peut-être été importantes pour le design, mais en 2020, Peter Levine, investisseur de Figma, a déclaré que la prochaine décennie serait encore plus importante. Il appelle la décennie actuelle « La Décennie du design », et prédit : « Les produits et les entreprises vivraient ou mourraient grâce à leur conception de produit et à leur connaissance du design. »

Il est difficile de croire que nous avons déjà entamé le quart de la décennie. Alors, qu’est-ce qui est réellement différent dans cette décennie ? Eh bien, beaucoup de choses en fait.

Les années 2020 se distinguent des années 2010 pour les raisons suivantes :

le nombre considérable d’interactions numériques entre les entreprises et leurs clients et employés

l’impact de ces interactions sur la réussite des personnes et des entreprises.

L’itération est facilitée par les modèles économiques d’abonnement (pensez à Disney+) et les processus de mise à jour des logiciels.

Le travail hybride récompense la collaboration que le design moderne favorise.

L’accord général sur le fait que le design mérite une place à la table des négociations.

Nous pouvons examiner les progrès réalisés au cours de la décennie dans trois domaines :

Nombre de concepteurs Connaissances en matière de conception et adoption de méthodes de conception Impact du design

Il y a plus de designers qui conçoivent

Il y a plus de designers travaillant sur les interactions numériques. Beaucoup plus. Au cours des deux dernières années, Linkedin a publié des données montrant que les emplois de conception et de recherche UX étaient parmi ceux qui connaissaient la plus forte croissance en France, en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Inde. En Australie, les embauches dans le domaine de l’UX ont augmenté de 20 % entre 2019 et 2020.

D’autres signes indiquent la croissance du design. Par exemple, de nombreuses entreprises ont signalé un ratio concepteur/développeur de a fait état d’un ratio concepteur/développeur de 1:10 en 2020, amélioré par rapport à 1:20 en 2017.

Enfin, l’éducation et la formation sont une bonne mesure de l’intérêt. Udemy a désigné le design et l’UX comme l’une de ses principales compétences dans son rapport 2022 Workplace Learning Trends Report, et Google et Salesforce ont tous deux déployé des

Plus de personnes impliquées dans la conception et utilisant des méthodes de conception

Plus de personnes que jamais sont impliquées dans le design. Et, selon M. Levine, la capacité des non-designers à « communiquer couramment autour du design » est encore plus importante cette décennie. Les concepteurs constituent toujours un petit groupe au sein d’une organisation et les clients de Figma constatent que l’impact de la conception est beaucoup plus important lorsque davantage de personnes comprennent le processus et peuvent apporter leur contribution et leurs commentaires.

Certains signes montrent que la communication autour du design s’améliore : les designers ne représentent qu’un tiers des utilisateurs de Figma. Les deux autres tiers sont des développeurs, des chefs de produit, des spécialistes du marketing et d’autres personnes qui participent activement au processus de conception. Près des trois quarts des développeurs qui utilisent Figma nous disent maintenant qu’ils donnent leur avis sur la conception, et plus d’un tiers aident à formuler les premières idées de conception.

La participation au processus de conception augmente également : Les fichiers Figma sont partagés avec d’autres personnes en deux fois moins de temps qu’auparavant. Désormais, le premier collaborateur dans Figma consulte le dossier en moyenne dix jours après sa création.. En 2019, c’était 19 jours après la création du dossier.

La recherche UX est un autre type d’activité qui indique souvent une participation à un processus de conception. Le terme de recherche « recherche UX » est désormais deux fois plus populaire qu’en 2017. La société UserTesting est devenue cotée en bourse en se basant sur l’amélioration de l’accès à cette recherche, en disant : « Notre plateforme est facile à utiliser, ce qui la rend accessible à un large éventail d’utilisateurs professionnels, au-delà des études de marché traditionnelles, des chercheurs en expérience utilisateur et autres experts. »

En ce qui concerne l’éducation, l’école d’informatique de Carnegie Mellon propose une spécialisation de premier cycle en interaction homme-machine. et l’école d’informatique de Stanford a une piste sur l’interaction homme-machine et de nombreuses écoles intègrent désormais le design dans le programme des diplômes non liés au design. Udemy a classé la réflexion sur le design parmi les principales compétences d’un professionnel de l’informatique en 2020.

Plus d’impact sur le design

Le design modifie désormais plus d’entreprises et plus d’aspects de la société de manière plus profonde. Il a un impact considérable sur la façon dont les produits sont développés et sur la façon dont les clients s’engagent avec les marques. L’une des façons d’évaluer ce phénomène est de le mentionner dans les appels à résultats. Nous avons passé en revue les appels à résultats les plus récents des principales entreprises françaises et 7 des 10 appels que nous avons examinés ont utilisé le terme « expérience » pour décrire les interactions avec les clients.

» La stratégie BNPP en tant que plateforme… s’efforce de libérer [tous] les avantages de nos modèles opérationnels intégrés grâce à une expérience utilisateur simple, personnalisée et créatrice de valeur. » – BNP Paribas SA, conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2022.

Un autre indicateur de l’impact du design est sa place dans la hiérarchie d’une entreprise. Il existe désormais des responsables du design dans des entreprises mondiales aussi diverses que JPMorgan Chase, Nike, Pepsico, Salesforce et YouTube (qui fait partie de Google).

Plus près de nous, on trouve d’autres titres comme celui de directeur de l’expérience chez BNP Paribas, de directeur mondial du design chez Decathlon et de vice-président chargé du design chez Renault.

Des designers siègent également aux conseils d’administration des entreprises et les cadres du secteur du design indiquent désormais dans leur profil Linkedin qu’ils recherchent des postes au sein de ces conseils. Si le fait que le design s’élève jusqu’à la salle du conseil d’administration n’est pas une garantie d’impact, c’est un bon indicateur que les entreprises sont convaincues de l’importance du design.

Avec cette influence accrue, de nombreuses équipes de conception améliorent l’accessibilité et l’inclusion au sein de leur organisation. Ou encore, L’analyse d’un million de pages d’accueil par WebAIM ne montre qu’une légère amélioration de l’accessibilité au fil du temps..

Il y a encore beaucoup à faire. Le design n’a pas encore eu l’impact que beaucoup souhaitent, et dans certains cas, les méthodes de design sont utilisées pour… S’attaquer aux gens ou les inciter à faire des choses qu’ils n’avaient pas l’intention de faire.. Pour souligner l’impact du design, une conversation sociétale est en cours à ce sujet. Par exemple, le documentaire Netflix The Social Dilemma, qui s’interroge sur les implications de la conception des médias sociaux, a été visionné par un million de personnes.Environ 100 millions de personnes et l’ancien président américain Barack Obama a déclaré en avril que « la conception même de ces plateformes semble nous faire pencher dans la mauvaise direction. »

Prochaines étapes

Les produits et les entreprises vivent-ils ou meurent-ils grâce à leur conception et à leur connaissance du design ? Les entreprises se comportent comme si c’était le cas, plus encore que par le passé. Le nombre de concepteurs, la plus grande participation au processus de conception et la discussion accrue sur l’impact en sont la preuve.

Quatre réflexions sur l’avenir :

C’est un super pouvoir utile lorsque des choses comme le web3 ou le métavers peuvent changer la façon dont les gens travaillent, jouent ou vivent (ou pas).

Si les entreprises ne voient pas les avantages qu’elles attendent, elles se tourneront probablement vers la direction du design, et non vers les designers individuels. Il est possible que le design ait profité du fait qu’il soit devenu un phénomène de mode en matière de gestion. Il existe des preuves à l’appui de cette hypothèse, car les responsables de la conception sont soumis à des pressions pour prouver les progrès réalisés, sous peine de perdre leur influence. Cependant, des décennies de succès d’entreprises telles qu’Apple et Disney montrent que les principes de base du design, tels que l’accent mis sur les besoins des utilisateurs ou des clients et l’itération pour répondre à ces besoins, ne risquent pas de se démoder. Il semble peu probable que les entreprises décident qu’elles ne veulent plus des compétences qui les aident à mieux le faire.

L’IA aura un impact sur la façon dont le design est réalisé, mais cela prendra plus de temps que ce que beaucoup pensent. Les designers ont plus de travail qu’ils ne peuvent en assumer. Même si l’IA réduit les tâches répétitives ou si la conception générative crée des options pour la curation humaine, les designers auront un impact d’autres manières. Par exemple, de nombreux designers sont devenus des experts dans la recherche et la résolution de problèmes commerciaux et organisationnels. Comme beaucoup d’autres nouvelles technologies, ces changements vont probablement se déployer progressivement et de manière inégale, plutôt que d’un seul coup.

La pression réglementaire sur les modèles de conception coercitifs et trompeurs va augmenter. Enfin, si une législation ou une application stricte de la loi en matière de conception coercitive et trompeuse semble peu probable, il est beaucoup plus probable que certains modèles de conception, tels que les faux comptes à rebours et les preuves sociales fabriquées, suscitent l’attention des régulateurs.

Vous avez hâte de voir où la décennie va nous mener ? Découvrir comment des entreprises comme la vôtre redéfinissent leur façon de concevoir.