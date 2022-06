[Série A] Cybersécurité : a16z mise sur l’AssurTech Stoïk pour son second investissement en France

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Face à la menace croissante des cyberattaques en France et en Europe, des startups se lancent sur le marché de l’assurance en cybersécurité, notamment pour assurer les petites et moyennes entreprises, souvent démunies face aux cyberattaques. Un marché qui attire l’attention des investisseurs puisqu’après XAnge qui a mené un tour de table de 7 millions d’euros chez Dattak, c’est au fonds californien Andreessen Horowitz de miser sur une startup française, Stoïk.

« Le marché est énorme », explique Jules Veyrat, co-fondateur et CEO de Stoïk. « Il y a environ 140 000 PME en France, et seules moins de 3% sont équipées d’une assurance cyber. Il y a un besoin réel et c’est ce qui attire les investisseurs. »

Lancé début 2021, Stoïk lève aujourd’hui 11 millions d’euros avec la participation de ses investisseurs historiques Alven et Anthemis Groupa ainsi que de business angels comme Henri De Castries (ex-CEO d’AXA) et Julian Teicke (CEO de WeFox). Cette opération fait suite à un premier tour de table de 3,8 millions d’euros réalisé en janvier dernier.

Devenir un champion européen de l’assurance cyber

Fondé par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk se positionne comme courtier grossiste. Concrètement, l’entreprise met à disposition de ses courtiers partenaires un espace numérique conçu pour faciliter la vente de l’assurance cyber. Stoïk, qui associe assurance et logiciel de cybersécurité dans son offre, revendique plusieurs centaines de courtiers actifs sur sa plateforme issus notamment de cabinets comme Verspieren, Ageo ou CRF Assurances.

« Nous avons rencontré énormément de sociétés du monde de l’assurance en Europe. Pour nous, Stoïk est en train de devenir l’insurtech la plus prometteuse du secteur grâce à son positionnement unique sur le marché européen », explique Seema Amble, Partner chez a16z. « Nous sommes ravis de faire de Stoïk notre second investissement en France et de miser sur cette équipe exceptionnelle pour que toutes les startups, TPE et PME, puissent être protégées contre le risque cyber. »

