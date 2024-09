Equativ consolide le marché du retail media avec l’acquisition de Kamino Retail

L’un des champions francais de la publicité en ligne, Equativ, annonce l’acquisition stratégique de Kamino Retail, une plateforme spécialisée dans le retail media sur site. Cette opération, soutenue par Bridgepoint, l’investisseur principal d’Equativ, s’inscrit dans une stratégie de renforcement des solutions de retail media de l’entreprise, succédant à la récente fusion avec Sharethrough.

Kamino Retail apporte à Equativ des solutions de monétisation sur site et hors site, conçues pour permettre aux détaillants d’optimiser la gestion de leurs espaces publicitaires et de leurs données clients. En combinant l’expertise programmatique d’Equativ et les technologies de Kamino Retail, les détaillants peuvent désormais accéder à une plateforme centralisée qui unifie les sources de demande, y compris la publicité programmatique.

🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? 🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? N'hésitez pas à nous contacter

Cette acquisition marque une étape importante pour Equativ, qui a triplé de taille au cours des trois dernières années. Présente dans 18 pays, la société a établi des partenariats stratégiques avec de grandes agences de publicité internationales, des éditeurs premium et des marques du Fortune 500. L’intégration de Kamino Retail permet à Equativ de proposer une suite de solutions encore plus complète, transparente et adaptée aux besoins croissants des détaillants en matière de retail media.

Le marché du retail media est en pleine expansion et devrait atteindre 166 milliards de dollars d’ici 2025. Avec cette acquisition, Equativ se positionne comme un acteur fort dans ce secteur en croissance, en offrant aux détaillants une technologie qui améliore à la fois l’expérience des consommateurs et les performances publicitaires.

Pour Arnaud Créput, CEO d’Equativ, : « L’acquisition de Kamino, associée à notre récente fusion avec Sharethrough, renforce notre engagement à innover et à croître stratégiquement dans les secteurs clés de la publicité numérique. »

Kamino Retail continuera de développer ses solutions sous l’égide d’Equativ, tout en bénéficiant de la portée mondiale et des partenariats stratégiques de cette dernière. Elie Aboucaya et Marianne Schneider, cofondateurs de Kamino Retail, ont souligné l’importance de cette acquisition pour accélérer le déploiement international de leurs technologies et offrir des solutions de retail media toujours plus efficaces et intégrées.