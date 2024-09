Quai des Notaires lève 7 millions d’euros pour embarquer les notaires dans le numérique

Quai des Notaires, une LegalTech spécialisée dans la digitalisation des processus notariaux, a annoncé une levée de fonds de 7 millions d’euros lors du Congrès des Notaires à Paris. Cette opération, soutenue par UI Investissements, trois caisses régionales du Crédit Agricole et des investisseurs du secteur, vise à renforcer la présence de la startup sur un marché où la concurrence s’intensifie.

Lancée en 2019 et labellisée par le Conseil supérieur du notariat en 2020, Quai des Notaires a déjà permis la signature de plus de 110 000 actes et l’automatisation de 300 000 formalités. Avec 24 % des offices notariaux inscrits sur la plateforme, la société poursuit son expansion en développant de nouvelles fonctionnalités pour des secteurs connexes comme l’immobilier ou la banque. La levée de fonds sera également utilisée pour intensifier le développement commercial et améliorer encore la sécurité et la souveraineté numérique de sa plateforme, notamment par l’intégration de technologies d’intelligence artificielle.

Selon Patrick Mc Namara, PDG de Quai des Notaires, l’ajout de briques d’IA permettra d’automatiser davantage les processus, offrant ainsi plus de temps, de sécurité et d’efficacité aux notaires dans l’exercice de leurs fonctions.