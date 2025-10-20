Et si chaque ville avait son propre système d’exploitation ? UPCITI lève 18 millions d’euros pour en poser les bases

Fondée en 2017 par l’ingénieur Jean-Baptiste Poljak, la société développe une plateforme d’intelligence artificielle combinant capteurs propriétaires, vision par ordinateur et logiciels analytiques. Son objectif est de permettre aux municipalités de piloter en temps réel le trafic, la propreté, la sécurité ou la pollution sonore, à partir d’un seul tableau de bord. L’enjeu n’est plus seulement de collecter des données, mais de bâtir une mémoire opérationnelle de la ville.

Les villes sont aujourd’hui paradoxalement « pauvres en données ». Malgré leur poids économique — elles génèrent plus de 80 % du PIB mondial, la majorité d’entre elles repose encore sur des systèmes fragmentés, souvent obsolètes. Upciti propose un cadre unifié : ses capteurs, installés sur la voirie, mesurent les flux automobiles et piétons, la disponibilité des places de stationnement ou le niveau sonore, sans capturer ni suivre les individus. Les informations sont ensuite consolidées au sein d’une plateforme logicielle qui automatise certaines décisions, comme la régulation du trafic ou la gestion des interventions de maintenance.

Ce modèle illustre l’émergence d’une catégorie que les investisseurs appellent désormais la Physical AI, où l’intelligence artificielle s’intègre dans les infrastructures physiques. Pour Kamran Nasr, associé chez Notion Capital, cette approche « redéfinit la manière dont nous comprenons et gérons les environnements urbains ». L’idée est d’étendre les principes du logiciel à l’espace public, sans reproduire les dérives de la surveillance algorithmique.

Upciti revendique une présence dans plus de 150 villes réparties dans 17 pays. Sa technologie, pensée pour être conforme aux standards européens de protection des données, s’inscrit dans un contexte de pression budgétaire accrue pour les collectivités. Face à la raréfaction des subventions et aux vagues de départs à la retraite dans la fonction publique locale, les municipalités cherchent à automatiser certaines tâches tout en préservant leur souveraineté sur la donnée.

L’entreprise s’appuie sur un modèle hardware-enabled SaaS : la vente de capteurs s’accompagne d’un abonnement logiciel, facturé selon la taille du périmètre couvert. Cette structure lui permet d’adresser des villes de tailles très différentes, tout en garantissant un retour sur investissement mesurable, souvent décisif dans les appels d’offres publics.

« Les villes doivent faire plus avec moins », explique Jean-Baptiste Poljak. « Notre mission est de leur offrir les moyens d’agir de manière efficace, durable et respectueuse de la vie privée. »

Avec cette levée de 18 millions d’euros en série A, menée par Notion Capital aux côtés de Point Nine et Chalfen Ventures, Upciti prévoit d’accélérer son déploiement aux États-Unis et en Europe, tout en renforçant son infrastructure logicielle. L’entreprise parisienne compte désormais parmi les pionnières d’un mouvement plus large : celui qui transforme la donnée urbaine en système nerveux des villes contemporaines.

La startup avait précédement levé 7 millions d’euros en 2023