Quand le jeu vidéo devient un laboratoire de l’intelligence artificielle, GENERAL INTUITION lève 114 millions d’euros

Plutôt que de chercher à faire raisonner des machines à partir de mots, certains acteurs tentent d’enseigner aux algorithmes à percevoir, agir et s’adapter. C’est l’approche dite de l’IA incarnée. Et c’est dans le jeu vidéo qu’elle trouve aujourd’hui son terrain d’expérimentation le plus fécond.

General Intuition, un laboratoire de recherche réparti entre New York et Genève, né en 2025 d’un spin-off du géant néerlandais du clipping vidéo Medal a pour ambition de construire des modèles fondamentaux d’IA capables d’extraire une forme d’intuition humaine à partir de milliards de séquences de jeux vidéo.

« Ce nouveau front de l’IA nécessite des données d’interaction à grande échelle, or ces données sont rares. Chaque vidéo publiée sur Medal reflète une chaîne d’événements que les joueurs jugent uniques.

Les équipes de General Intuition exploitent la matière brute des jeux vidéo, avec des milliards de clips enregistrant des réussites, des erreurs et des explorations, issus de dizaines de milliers d’environnements différents. Chaque clip est une séquence d’actions contextualisées où l’humain apprend, échoue, persiste et réussit. Ces dynamiques sont autant de micro-leçons sur la manière dont la perception et la décision s’articulent.

Contrairement aux modèles textuels, centrés sur la prédiction du mot suivant, les agents de General Intuition n’observent que ce qu’un joueur verrait à travers sa caméra. Ils évoluent visuellement, à travers les commandes d’un contrôleur, comme le ferait un humain, cette perception incarnée rend possible un transfert naturel vers des systèmes physiques tels que des bras robotisés, des drones ou des véhicules autonomes, souvent eux-mêmes pilotés par interfaces de jeu.

L’entreprise mise sur trois axes de recherche : le développement d’agents capables d’apprendre à partir de vidéos non structurées, la création de modèles du monde simulant des environnements dynamiques, et la compréhension vidéo appliquée au-delà du jeu. Elle prévoit de commercialiser dès 2026 ses premiers personnages non-joueurs (NPC) génératifs et outils de simulation. Ces systèmes visent un niveau d’adaptabilité supérieur à celui des bots déterministes, capables d’évoluer en fonction des comportements humains plutôt que de suivre des scripts figés.

General Intuition a levé 114 millions d’euros lors d’un tour Seed mené par Khosla Ventures et General Catalyst, avec la participation de Raine. Fondée en 2025 par Pim de Witte et une équipe issue de Medal, la société compte des bureaux à New York et Genève. Ce financement figure parmi les plus importants levés au stade d’amorçage dans le secteur de l’IA en 2025 et doit permettre à l’entreprise d’accroître ses capacités de recherche et d’ingénierie dans le domaine de l’IA incarnée.