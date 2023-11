[SERIE A] 7 millions d’euros pour UPCITY pour déployer ses capteurs dans les villes

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Upciti, une startup basée à Paris, vient de sécuriser un financement de 7 millions d’euros auprès d’investisseurs technologiques de premier plan, notamment Point Nine et Chalfen Ventures. Ce nouvel apport financier va permettre à l’entreprise d’accélérer son expansion en Europe et en Amérique du Nord, avec l’ambition de devenir la plateforme de référence pour toutes les villes du monde désireuses d’utiliser facilement les données pour améliorer le quotidien de leurs citoyens.

Un marché naissant mais aux besoins multiples

Les crises successives et les nombreux défis auxquels les villes sont confrontées ont mis en lumière le besoin urgent de mieux comprendre le fonctionnement des zones urbaines et de proposer de nouveaux services aux résidents ou visiteurs. Upciti répond à ces enjeux en proposant des solutions logicielles complètes pour connecter tout type de données, des capteurs aux données ouvertes, garantissant une interopérabilité totale avec les applications existantes et des outils faciles pour gérer les droits de partage des données et les points de terminaison.

Un modèle qui permet une collecte des données plus efficace

Les projets de génération et d’utilisation des données dans les villes ont souvent été des échecs coûteux, en raison de problèmes d’accès aux données, d’interopérabilité, de partage des données et d’intégration avec les systèmes existants de la ville. Upciti propose une nouvelle manière de gérer élégamment les données au sein d’une ville. Pour stimuler les initiatives de Smart City, Upciti fournit également un capteur matériel unique, permettant une collecte de données efficace sur de grandes zones en utilisant l’infrastructure existante. Ces capteurs, qui exécutent de l’IA en périphérie, offrent de multiples cas d’utilisation tout en préservant la vie privée grâce à des caméras à très basse résolution.

Depuis son lancement commercial en 2022, Upciti a déployé ses solutions dans plus de 50 villes dans 14 pays différents, améliorant la vie de plus de 12 millions de personnes avec une équipe de 25 personnes.