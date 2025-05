Et si le vrai marché de la pub digitale commençait là où les agences ont posé leurs limites ?

Agences médias, fédérations professionnelles, figures du secteur, chacun y est allé de son commentaire pour défendre ses valeurs et son territoire. Pendant que les uns invoquent la stratégie, la créativité ou la pluralité des médias, Meta avance — tel une F40 doublant une calèche — avec une promesse radicale, confier à l’IA l’intégralité du processus publicitaire.

Formuler une intention (“je veux vendre X”, “je veux recruter Y”), définir un budget, et laisser l’algorithme livrer des résultats. Sans brief, sans créatif, sans ciblage manuel. Un modèle qui bouscule les codes… mais qui ne vise peut-être pas ceux que l’on croit (enfin pour l’instant).

La cible de Meta n’est pas le business de l’agence média, mais le marché qui commence là où les agences s’arrêtent.

Contrairement à ce que certains ont voulu croire ou dénoncer, Meta ne cherche pas à disqualifier les agences médias. Ces dernières ont toute leur légitimité, conseil indépendant, arbitrage multi-leviers, lecture stratégique du marché, compréhension des mécaniques d’image. Ce périmètre, Meta ne le maîtrise pas et il lui sera difficile de s’y substituer.

Mais là où les agences tracent leur ligne de front, Meta voit un gisement qu’il veut adresser. En cible, les milliers d’entreprises qui ne sont pas accompagnées, qui n’ont ni équipe marketing, ni partenaire média: des indépendants, des e-commerçants, des PME, des franchisés. Un marché diffus, fragmenté, mal servi, et surtout peu structuré. En clair, tout ce que l’écosystème publicitaire traditionnel a toujours regardé de loin, n’y trouvant pas de marge suffisantes.

Mark Zuckerberg ne promet pas un outil mais une mécanique autonome pour s’aligner avec un objectif, budget, résultat. Le reste est confié à l’IA, l’algorithme gèrera le ciblage, génèrera les créas, pilotera les enchères, attribuera la performance.

“It will be possible in the future that… you won’t even have to start off with a creative,” explique-t-il.

“Just come with a goal and how much that’s worth to you, and we’ll deliver results across our platform.”