SoftBank peine à enclencher le financement de Stargate / Les US allègent les tarifs sur les petits colis chinois / Ce que gagnent vraiment vos investisseurs

Stargate : SoftBank freiné par le décalage entre innovation et rentabilité

Trois mois après l’annonce du projet Stargate, censé mobiliser 100 milliards de dollars dans les infrastructures IA, SoftBank peine à enclencher le financement. En cause : un décalage croissant entre la promesse technologique d’OpenAI et les exigences de rentabilité des investisseurs. Face à la montée des coûts, à l’émergence de modèles IA plus légers et aux incertitudes sur la gouvernance d’OpenAI, les discussions avec banques et fonds alternatifs marquent le pas. Malgré une ambition intacte, l’alignement entre vision industrielle et logique financière reste à construire.

Les États-Unis allègent les tarifs sur les petits colis chinois

La Maison-Blanche a annoncé lundi une réduction des droits de douane sur les colis en provenance de Chine, passant de 145 % à 54 % pour les 90 prochains jours. Le forfait fixe de 100 dollars par envoi reste inchangé. Cette décision revient partiellement sur la fin de l’exemption « de minimis » imposée plus tôt cette année par Donald Trump. Objectif : alléger la pression sur les consommateurs, notamment ceux de Shein et Temu, sans renoncer à la taxation des importations à bas prix qui inquiètent les détaillants américains.

eToro relance son entrée en Bourse avec une demande record

Trois ans après avoir suspendu son projet d’IPO, la plateforme israélienne eToro revient en force. lLes banques Goldman Sachs et Jefferies ont clôturé les livres d’ordres plus tôt que prévu face à une demande plus de dix fois supérieure à l’offre. L’opération pourrait permettre à eToro de lever plus de 500 millions de dollars pour une valorisation dépassant les 4 milliards. Portée par le rebond des volumes de trading crypto, la société est passée d’une perte nette de 21 millions de dollars en 2022 à un bénéfice de 192 millions en 2024. Son chiffre d’affaires a bondi à 931 millions de dollars, pour un EBITDA triplé à 304 millions.

La France accélère le raccordement électrique des data centers lourds

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de valider une procédure de raccordement électrique accéléré mise en place par RTE pour les centres de données à haute puissance (entre 400 MW et 1 GW). Cette procédure « fast track » vise à réduire les délais de connexion au réseau, avec des sites identifiés en amont par les territoires et une meilleure anticipation des besoins industriels. Les premières zones concernées seront annoncées le 19 mai lors du sommet Choose France.

42 Paris inaugure un campus nouvelle génération de 9 000 m²

Dirigée par Sophie Viger, l’école 42 Paris ouvre les portes de son campus entièrement rénové, réaménagé et agrandi pour accueillir ses 4 000 étudiants. Avec plus de 1 400 postes de travail, un amphithéâtre de 350 places, un mur d’escalade interactif, des espaces bien-être, et même un studio de yoga, le site s’impose comme un véritable lieu de vie. Pensé pour favoriser la collaboration, la création et l’épanouissement, cette rénovation du campus marque une nouvelle étape clé dans le développement de l’école fondée sur la pédagogie peer-to-peer.

Google débauche un pilier d’Alliance Digitale pour muscler son lobbying

Pierre Devoize, directeur général adjoint et figure clé des affaires publiques d’Alliance Digitale, rejoint Google à un moment stratégique pour le géant américain. Spécialiste des enjeux réglementaires liés à la publicité numérique, il avait structuré la stratégie d’influence de l’organisation depuis 2021.

Clap de fin pour Proteme, la startup agritech jette l’éponge

Proteme, spécialisée dans les alternatives écologiques aux traitements phytosanitaires, vient d’annoncer sa liquidation judiciaire. Malgré des résultats prometteurs en laboratoire, les obstacles réglementaires et les essais terrain décevants ont eu raison du projet. Soutenue par BeAngels, WeLikeStartup Partners et l’écosystème deeptech francilien, la startup n’a pas réussi à franchir le cap de l’industrialisation. Son fondateur exprime sa gratitude envers les équipes, investisseurs et partenaires, et affirme rester engagé dans l’innovation environnementale. Bonne chance à l’équipe pour leurs nouvelles aventures.

Lleverage lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’automatisation par l’IA

La startup néerlandaise Lleverage, spécialisée dans l’automatisation des processus métiers sans code, a levé 3 millions d’euros auprès du fonds Peak, portant son financement total à 5 millions d’euros. Fondée en 2024, la plateforme permet aux entreprises de modéliser et exécuter des workflows via le langage naturel.

Quidditas Therapeutics lève 2,62 millions d’euros pour sa technologie de recombinaison génomique

La biotech liégeoise Quidditas Therapeutics annonce une levée de fonds de 2,62 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plateforme d’édition du génome par recombinaison. Le fonds français iXLife Capital mène une augmentation de capital de 900 000 euros aux côtés de Key Ventures, de family offices et de business angels. Cette opération est complétée par une subvention de 1,72 million d’euros accordée par la Région wallonne via le programme Win4Company. Fondée en 2022, Quidditas développe une technologie capable de réaliser des modifications génétiques complexes et précises, avec des applications en thérapie génique, bioproduction et médecine régénérative.

Scalera lève 5,7 millions d’euros pour automatiser les appels d’offres dans la construction

La startup zurichoise Scalera, spin-off de l’ETH Zurich spécialisée dans la digitalisation des appels d’offres pour le secteur de la construction, vient de lever 5,7 millions d’euros en Seed pour soutenir son expansion en Allemagne et en Autriche. Le tour a été mené par FIRSTMINUTE CAPITAL et SPEEDINVEST, rejoints par des business angels issus de Google, de startups licornes et de l’industrie du BTP. Fondée en 2023, Scalera automatise l’analyse et la gestion des dossiers d’appel d’offres grâce à l’IA générative, en convertissant les documents non structurés en données exploitables. La société revendique avoir traité plus de 2,1 milliards d’euros de projets et couvrir déjà plus de 65 % du marché suisse des entrepreneurs du bâtiment.

Tekever lève 70 millions d’euros et dépasse le milliard de valorisation

La startup portugaise Tekever, spécialisée dans les drones dual-use, a levé 70 millions d’euros, portant sa valorisation au-delà du milliard. Fondée en 2001 à Lisbonne, l’entreprise fournit des services de surveillance aérienne en temps réel à destination des secteurs civil, militaire et privé. Ses systèmes ont été déployés dans des opérations en Ukraine, dans la Manche ou pour la détection de marées noires. Ce tour de table est mené par le NATO Innovation Fund et Baillie Gifford, avec le soutien du NSSIF, Cedrus Capital, Iberis Semper et Crescent Cove Advisors.

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.



