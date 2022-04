Ethique du numérique : passer des concepts aux actes

L’éthique du numérique, et en particulier de l’intelligence artificielle, est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années. On parle beaucoup de concepts et de valeurs, on organise des conférences et on signe beaucoup de chartes, mais comment passer de ces déclarations d’intentions aux actes concrets ?

Pour aborder ce sujet, Claude Kirchner, Président du Comité National Pilote d’Ethique du numérique nous reçoit dans les locaux INRIA à Bordeaux. Une discussion ouverte pour mieux comprendre les travaux du comité et les enjeux pour les citoyens.

Sujet très important pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous, l’intelligence artificielle en santé fait débat. Pour y voir plus clair et mieux comprendre l’importance de la garantie humaine dans les algorithmes « intelligents », retour à l’Université de la e-santé de Castres avec David Gruson, fondateur d’ETHIK-IA.

Claude Kirchner, entouré de Catherine Tessier et Eric Germain, vient d’ailleurs de publier un nouvel ouvrage, « Pour une éthique du numérique », aux Presses Universitaires de France, un complément idéal pour aller plus loin sur ce sujet crucial.

